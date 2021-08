Sonny Chiba, actor de Kill Bill y Rápido y Furioso, muere por Covid-19 a los 82 años

Shinichi "Sonny" Chiba, el actor japonés y leyenda de las artes marciales que tuvo papeles en películas estadounidenses como "Kill Bill" y "Rápido y furioso: reto Tokio", murió este jueves por complicaciones de Covid-19, a los 82 años de edad, confirmó su agente y gerente Timothy Beal.

De acuerdo con Variety, la carrera de Chiba en el cine y la televisión abarcó cinco décadas, desde 1960 hasta 2010, y apareció en innumerables títulos japoneses, además de algunas películas estadounidenses populares. En muchos de sus proyectos, mostró sus habilidades en artes marciales, y luego coreografió escenas de lucha más adelante en su carrera.

Un experto en artes marciales

Sonny nació en Japón el 22 de enero de 1939, y comenzó a aprender artes marciales mientras estaba en la Universidad de Ciencias del Deporte de Nippon en 1957. Estudió con el maestro de karate Masutatsu "Mas" Oyama y obtuvo un cinturón negro de primer grado en 1965. Más tarde interpretó a Oyama en una trilogía de películas, "Champion of Death", "Karate Bearfighter" y "Karate for Life", a fines de la década de 1970. En 1984, recibió un cinturón negro de cuarto grado. También tuvo cinturones negros en ninjutsu, shorinji kempo, judo, kendo y goju-ryu karate.

Sus inicios en el cine y la televisión

Comenzó su carrera en cine y televisión en 1960, tomando el nombre de Shinichi Chiba. Sus primeros papeles llegaron en los programas de superhéroes japoneses "Seven Color Mask", donde reemplazó al actor principal, y "Messenger of Allah", en el que interpretó al personaje principal. Sus primeros papeles cinematográficos fueron en una serie de thrillers sobre crímenes del director japonés Kinji Fukasaku, con quien colaboró ??con frecuencia, y en la película de ciencia ficción "Invasion of the Neptune Men" en 1961.

Chiba protagonizó su primera película de artes marciales, "Karate Kiba", en 1973, y su papel de ruptura internacional llegó en 1974 "The Street Fighter", que fue estrenada en Estados Unidos por New Line Cinema con una calificación de X por su violencia.

En "Kill Bill: Volume 1" de Quentin Tarantino, Chiba interpretó a Hattori Hanzo, un espadachín retirado y propietario de un restaurante de sushi que fabrica una espada para el personaje principal de Uma Thurman. También apareció en “The Fast and the Furious: Tokyo Drift” como Kamata, un jefe de Yakuza y tío del antagonista principal, Takashi (Brian Tee).

Algunos de los otros créditos de Chiba incluyen "El tren bala", "Campeón de la muerte", "Los jinetes de la tormenta", "Guerreros de Karate", "Doberman Cop", "Samurai de Shogun", "G.I. Samurai ”y muchos más. Antes de la pandemia, iba a protagonizar una película titulada "Outbreak Z", junto a Jesse Ventura y Wesley Snipes. "Bond of Justice: Kizuna" será su último papel póstumo en una película.