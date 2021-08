Netflix: 3 Dramas coreanos de amores imposibles que te harán sufrir

Estos dramas coreanos harán llorar a más de una. Los amores imposibles inspiraron estas historias de Netflix, protagonizadas por actores reconocidos como Lee Jong Suk. Si eres una romántica empedernida, estas recomendaciones son para ti.

Las tramas cliché con la especialidad de los coreanos, quienes exageran las situaciones más sencillas. Sus escenas son de las más cursis, aunque no suelen mostrar muchos momentos de intimidad o hasta el episodio final la pareja se da su primer beso.



Algo que caracteriza las series de Asia son el dramatismo, las historias de sufrimiento y pasado doloroso de sus personajes, además de las canciones que hacen aún más emotivos los capítulos. Checa las recomendaciones de la semana, estos K-Dramas de Netflix te harán sufrir con estos amores imposibles.

Los dramas coreanos que te harán sufrir como nunca

Holo, mi amor

Drama coreano que narra la vida de Go Nand Do, el dueño de BIO LAB, una empresa de investigaciones. Él es un inventor y genio que ha creado muchos proyectos; sin embargo, es inexistente para el mundo. Su hermana Go Yoo Jin finge ser la directora del lugar, con ayuda de Jo Jin Suk, el jefe de programación, ya que hace 10 años fingió su muerte tras infiltrarse en una red.

Han So Yeon es una joven de marketing que sufre de prosopagnosia, la incapacidad de reconocer el rostro de las personas, es solitaria aunque buena en su trabajo. Cuando utiliza el programa IA, conoce a Holo, una inteligencia artificial que tiene la apariencia de Nan Do. Este ente se enamora de la protagonista, una relación imposible, ya que se trata de un ser inexistente.

BLACK

Drama de acción que narra la vida de Black, un detective cuyo cuerpo es poseído por el ángel de la muerte. Ha Ram es una joven que tiene la habilidad de ver las sombras del más allá, juntos trabajan para salvar a las personas de un destino mortal. Sin embargo, terminan enamorándose y su relación es castigada por los cielos, ya que es una relación prohibida que va en contra de las reglas. Como castigo, Black es borrado de la memoria de todas las personas.

Death Song

Drama coreano basado en hechos de la vida real, es protagonizado por Lee Jong Suk. La historia se centra en el amor imposible de una pareja durante la ocupación japonesa en Corea del Sur. Kim Woo Jin fue un escritor de teatro, estaba casado, pero se enamora de Yun Sim Deok.

Ella es la primera soprano en la historia coreana y quien logra cautivarlo; sin embargo, su historia tiene un final trágico. Los personajes están inspirados en figuras reales. Además, "Praise of Deaht" fue la primera canción pop del país.