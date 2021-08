Laura Flores habla de su estado de salud tras dar a positivo a covid-19 y manda indirecta a Paty Navidad | VIDEO

Hace unos días te dimos a conocer que Laura Flores se sumó a la lista de celebridades de 'MasterChef Celebrity' que dieron positivo a covid-19, junto a Rebeca de Alba, Paty Navidad y el Chef José Ramón. Ahora, la actriz rompió el silencio y habló sobre su estado de salud.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la también conductora de televisión de 57 años agradeció a sus seguidores por estar al pendiente de ella y aprovechó para enviarle una indirecta a Paty Navidad, quien en múltiples ocasiones negó la existencia del coronavirus.

"Estoy bien, de repente me mareo, pero estoy oxigenando muy bien. No tengo temperatura, estoy tomando mis medicamentos, casi no me sabe la comida. Percibo muy poquito sabor, pero el olor para nada, no tengo capacidad de olfato, pero estoy bien, tomando en cuenta que hay gente que está hospitalizada", dijo.