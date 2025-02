Diputados aprueban en comisiones reforma contra el maíz transgénico; pasa al pleno

La Cámara de Diputados aprobó en comisiones de puntos constitucionales la iniciativa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en materia de conservación y protección de los maíces nativos, ello con 29 votos a favor y seis en contra. El documento, que reforma los artículos cuarto y 27 de la Constitución Política, tiene el objetivo de establecer que el maíz es un elemento de identidad nacional, cuyo cultivo debe ser libre de transgénicos, priorizando su manejo agroecológico. Asimismo, que el Estado fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra “libre de cultivos y semillas para siembra de maíz transgénico”.

En la propuesta se entenderá por maíz transgénico aquel que ha sido modificado o alterado genéticamente, mediante la introducción artificial de una o más secuencias de ácido desoxirribonucleico y/o ácido ribonucleico provenientes de otro organismo de otra especie usando tecnología recombinante.

En la exposición de motivos, subraya que el objetivo es declarar al maíz como elemento de identidad nacional y establecer la obligación del Estado de garantizar el cultivo de maíz libre de transgénicos en el territorio nacional. Durante su intervención, la diputada Maricela Silva Andra, del partido Verde, dijo que esta petición de reforma, no solo proviene de una iniciativa del poder Ejecutivo, sino de la sociedad civil para proteger el maíz, que consideró parte del patrimonio de la nación.

Por su parte, el diputado Carlos Hernández Mirón (Morena), dijo que la prohibición de la siembra de maíz transgénico no implica que suceda lo mismo con el que es de hibridación.

“Y no se contrapone (la reforma) en ningún momento el tema de la hibridación. No nos metemos. Pero sí vamos a ver que obviamente no exista la siembra de maíz transgénico, porque la población de nuestro país así lo ha solicitado”.