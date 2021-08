Dramas coreanos en Netflix con los mejores cameos de actores

¿Cuáles son los cameos más populares de dramas coreanos? Los actores son un fenómeno igual que los idols K-Pop, por lo que las apariciones especiales se han hecho un recurso recurrente en estas series, ya que emocionan a más de una fan. Estos doramas de Netflix contaron con la actuación de varias estrellas.

La popularidad de algunas series ha permitido que su universo se extienda a otras producciones o que famosos personajes reaparezcan en otras historias diferentes.



Algunas apariciones como Hotel de Luna fueron muy populares, además la aparición de idols o actores famosos que se interpretan a sí mismos. Checa las recomendaciones de esta semana con estos dramas en Netflix con las mejores actuaciones especiales. BTS en dramas coreanos también ha sido una de las figuras más recurrentes con menciones especiales o referencias.

Mejores cameos de actores coreanos en doramas

Itaewon Class

Entre los dramas coreanos de Park Bo Gum se encuentra esta adaptación de un webtoon del mismo nombre. El cameo del actor es una aparición especial del episodio 16 como el personaje de un nuevo chef de un restaurante, quien deslumbra con su belleza y su talento.



La trama protagonizada por Park Seo Joon sigue la vida de Park Sae Ro Yi, un joven que sufre la pérdida de su padre y es injustamente encarcelado. Cuando sale de prisión, decide abrir su propio restaurante en el famoso barrio de Itaewon.

Abyss

El cameo corre a cargo de la pareja de actores Jung So Min y Seo In Guk, ambos protagonizaron “The Smile Has Left Your Eyes”. Para este drama de fantasía interpretaron a dos extraterrestres que están a la caza de una estrella fugaz.



Este dorama cuenta la vida de Cha Min, el CEO de una empresa de cosméticos. Un día muere por culpa de unos extraterrestres, quienes lo reviven con ayuda de una esfera llamada Abyss, pero su apariencia cambia a la de un hombre guapo. Go Se Yeon es una abogada muy guapa, quien es asesinada y también revive por el artefacto espacial. Ahora, ambos deberán encontrar al culpable y aprender a vivir con sus nuevos rostros.

Crash Landing On You.

Es uno de los dramas más populares de Hyun Bin. La trama se centra en la vida de Yoon Se Ri, una joven millonaria que sufre un accidente durante un vuelo y termina en territorio norcoreano. Ahí conoce al militar Ri Jung Hyuk, quien promete ocultarla y ayudarla a escapar, pero el amor se interpone entre ellos a pesar de que sus naciones son enemigas.



El cameo es por parte de Kim Soo Hyun, de It's Okay To Be Not Okay. El actor aparece con el personaje de Won Ryu Hwan de la película “Secretly, Greatly”, un espía norcoreano exiliado a Corea del Sur, quien aconseja a 5 agentes del país vecino quienes están en busca de su oficial.