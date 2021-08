Kim Soo Hyun: Su mejor drama coreano que lo convierte en el novio que toda fan desea tener

¿Quién es Kim Soo Hyun? El joven actor tiene 33 años y es originario de la ciudad de Seúl. Ha protagonizado varios dramas coreanos populares, entre ellos la serie "It's Okay To Not Be Okay" de Netflix, cuyo papel lo convierte en el novio ideal de toda fan.



Su carrera comenzó en 2008 con su primer papel en "El niño que tenia constipación", un proyecto multipremiado en Corea del Sur. Pero no fue hasta su protagónico en "Dream High" que saltó a la fama, le siguieron "The Moon That Embraces the Sun" y "My Love From the Star".



En 2020, fue elegido para protagonizar un drama junto a su exnovia Seo Ye Ji, siendo una de las parejas reales de actores coreanos. Su personaje es "Moon Kang Tae", un chico que te hará creer en el hombre perfecto.

¿Por qué Kim Soo Hyun es el novio ideal en It's Okay To Be Not Be Okay?

Su personaje es el de un joven enfermero que trabaja en un hospital psiquiátrico, es amable, muy paciente e inteligente. También se hace cargo de su hermano mayor, un hombre que padece de un trastorno autista y que representa lo más importante para él, ya que es la única familia que le queda.



Kim Soo Hyun interpretó también a su personaje que enamoró a todas las fans con su interpretación, ya que el personaje femenino hará que se cuestione su propia vida y lo ayude a sanar para ser más abierto con sus emociones. Además, contrario a otras series románticas, él es quien es perseguido por la chica.



"Moon Kang Tae" la rechaza constantemente, ya que la considera una mujer grosera y sus personalidades chocan demasiado, pero también la ayuda en sus momentos de crisis, ya que es alguien con problemas de personalidad.

Te puede interesar: Suga de BTS escribió la carta MÁS ROMÁNTICA tras cortar con su primera novia

"It's Okay To Be Not Okay" también se centra en la vida de Ko Moon Young, una escritora de libros infantiles muy famosa, arrogante y egoísta. Ambos cargan heridas del pasado que poco a poco sanarán con la ayuda del otro.

Kim Soo Hyun también demostró su profesionalidad al trabajar con su exnovia, cada escena romántica fue tan natural que nadie esperaría que ambos cortaron en el pasado.