Netflix: Los mejores dramas coreanos de Park Bo Gum que te enamorarán

¿Quién es Park Bo Gum? El actor coreano es un joven de 28 años, también se desempeña como modelo y cantante. Actualmente está cumpliendo con su servicio militar. En Netflix puedes encontrar algunos de sus trabajos en los dramas coreanos, uno de ellos lo filmó antes de despedirse de sus fans.

El originario de la ciudad de Seúl comenzó con la actuación en 2012, con el drama Bridal Mask, desde entonces, le siguió una larga lista de películas y series. De estos destacan "Hello Monster", "Love in the Moonlight", "Encounter" y "Tomorrow Cantabile", entre otros.

Antes de enlistarse en el ejército coreano, Park Bo Gum grabó dos películas, una de ellas fue Seo Bok al ladode Gong Yoo, uno de los actores más populares. También tuvo un cameo en "Itaewon Class", el mejor drama de Park Seo Joon.

K-Dramas de Park Bo Gum en Netflix

Record of Youth

Drama coreano que se centra en la vida de Sa Hye Joon, un joven inteligente, guapo y popular. El trabaja como modelo, pero su sueño siempre ha sido ser un actor. Sin embargo, no ha tenido suerte con las audiciones que presenta, ya que no tiene un gran talento. Por otro lado está An Jung Ha, una joven que trabaja como maquilladora profesional. Ambos buscan cumplir sus sueños dentro de la industria.

Te puede interesar: BTS: Los PEORES rumores que se han inventado sobre Jimin

Reply 1988

El drama deportivo está basado en los Juegos Olímpicos de 1988. La trama se centra en la vida de Sung Deok Sun, al final de la década de los 80. Ella es una estudiante de secundaria que ha vivido en el mismo barrio al lado de sus mejores amigos. Los episodios narran sus recuerdos a través de una entrevista siendo una mujer casada.



La protagonista vive un triángulo amoroso con dos de sus mejores amigos. Park Bo Gum interpreta el personaje de Choi Taek, inspirado en el jugador Lee Chang Ho, un profesional del Go coreano. Él será una pieza clave en el misterio de la trama.