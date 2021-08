BTS: ¿Cuántos mixtape tienen y qué integrantes han debutado como solistas?

El fenómeno BTS es un grupo que ha incursionado en la actuación de los dramas coreanos, en la pantalla grande con sus películas documentales, así como modelos de la casa Louis Vuitton. Además de ser cantantes del grupo, también han debutado con sus discos en solitario.



Los 7 integrantes de la banda se caracterizan por tener personalidades diferentes y talentos en los que brillan cada uno. Por ejemplo, Jimin es un bailarín de danza contemporánea que destaca por sus movimientos y su flexibilidad. Taehyung ya debutó como actor con el drama coreano "Hwarang", RM es el que habla perfectamente inglés, entre otros.



A lo largo de su carrera, BTS ha lanzado varios proyectos musicales, entre ellos los llamados mixtapes. Estos álbumes son muy diferentes a su estilo grupal, además las canciones son autoría de los idols coreanos y son mucho más personales, ya que se involucran en el concepto y el tipo de canciones, así como sus letras.

Todos los mixtapes de BTS

Actualmente, solo 3 integrantes de BTS han debutado como solistas. Se trata de la rap line conformada por Suga, J-Hope y RM, líder de la banda. Los 3 han combinado el hip-hop, rimas y baile para sus trabajos.

J-Hope

Fue el último en debutar. J-Hope lanzó "Hope World" en 2018. Trabajó muchos años en este disco y no estaba seguro de lanzarlo. "Daydream" es su canción principal, a diferencia de sus compañeros tiene un toque más colorido y alegre. Entre sus trabajos se encuentra una colaboración con Becky G con el éxito llamado "Chicken Noodle Soup".

Suga

El rapero fue el segundo en lanzarse como solista. En 2016 lanzó el mixtape "Agust D", apodo que combina su nombre al revés, la T por Town y D por Daegu, su ciudad natal. También compuso las canciones. En 2020 lanzó su segundo álbum llamado D-2. "Daechwita", canción que recupera los instrumentos tradicionales coreanos fue reconocida por el ministro de cultura.



Suga suele retratar vivencias personales, así como sus emociones y pensamientos más profundos. Suele ser más rudo y crudo a la hora de cantar.

RM

Fue el primero en debutar como solista. En 2015 lanzó su mixtape "RM", diminutivo de su anterior apodo "Rap Monster". La canción principal fue "Do You". Además, trabajó en un canción para el remake de "Fantastic Four" de Marvel. El idol produjo y escribió todas las canciones.

Jungkook y Taehyung

Desde el año pasado, ambos integrantes confirmaron que serán los siguientes en debutar como solistas, pero no han podido lanzar sus álbumes. V ya tiene varias canciones escritas, incluso compartió un adelanto en sus redes sociales. Por su parte, Jungkook confesó que ha tenido que rehacer una y otra vez el trabajo, es alguien perfeccionista.



Hasta ahora, no hay fecha para que lancen su trabajo, aunque han sorprendido a ARMY con canciones como "Sweet Night" o "My Time".