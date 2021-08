'Evangelion': ¿En qué orden ver la serie de anime y sus películas en Netflix y Amazon Prime Video?

'Neon Genesis Evangelion' es una serie de anime japonés estrenada en la década de los 90. Desde entonces, se han lanzado una gran cantidad de películas en torno a ella, disponibles en Netflix. Además, este viernes 13 de agosto se estrena su última cinta 'Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time' en Amazon Prime Video.

Aunque para los amantes del género tal vez no haya mucho problema para saber en qué orden ver la serie y sus películas, a continuación te decimos cuál es el orden cronológico para entender la historia y no confundirte.

1. 'Neon Genesis Evangelion' (Netflix)

La franquicia de 'Evangelion' creada por el escritor Hideaki Anno inició en 1995 con la serie de anime 'Neon Genesis Evangelion'. A lo largo de 26 capítulos se pone en duda la existencia de una deidad superior bondadosa.

El mundo en el que está ambientada la historia está marcado por el 'Segundo Impacto', un cataclismo que ocasiona la muerte de más de la mitad de población. Los enemigos son llamados Ángeles.

2. 'Neon Genesis Evangelion: Death(true)2' (Netflix)

En su momento, el final de la serie causó una gran decepción en los fanáticos, pues dejaba muchos vacíos y preguntas sin resolver. Por eso, en 1997 crearon 'Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth', la primera película de la franquicia.

Se lanzaron dos reediciones, siendo 'Evangelion: Death(true)2' la que se puede encontrar en Netflix.

3. 'The End of Evangelion' (Netflix)

Es la segunda cinta de 'Evangelion', estrenada también en 1997. Se trata de un final alternativo para la serie 'Neon Genesis Evangelion' y se divide en dos episodios con apenas una hora y media de duración.

4. 'Rebuild of Evangelion' (Amazon Prime Video)

Si pensabas que ya era mucho contenido audiovisual sobre 'Evangelion', en 2007 el universo de Hideaki Anno se amplió con esta tetralogía de películas. La primera cinta titulada 'Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone' se basa en los primeros seis episodios de la serie.

La segunda, 'Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance', estrenada en 2009, contó con una historia muy diferente a la original y sobre todo, con nuevos personajes.

En cuanto a la tercera, 'Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo', fue lanzada en 2012 y la cuarta, 'Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time', llegará este viernes 13 de agosto de 2021 a Amazon Prime Video, junto con toda la tetralogía.

Esperamos que esta breve guía te haya servido para que puedas disfrutar del universo 'Evangelion'.