Alicia Machado opina sobre el conflicto entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía; "es muy extrovertida" | VIDEO

El conflicto que sostienen Alejandra Guzmán y Frida Sofía continúa en boca de todos y ahora fue Alicia Machado, quien opinó al respecto. Cabe destacar que hace algunas semanas mostró su apoyo hacia la hija de la cantante.

La también modelo señaló que se encuentra triste por esta situación tan complicada que enfrenta la llamada Dinastía Pinal, todo esto durante una entrevista para el programa Sale el sol.

Apoya a Frida Sofía

Machado ratificó su cariño hacia Frida Sofía, a quien conoce desde hace más de dos décadas. Incluso señaló que, al igual que ella, también se ha visto afectada por este tipo de situaciones por parte del público.

"Lo veo como algo muy triste y Frida es muy querida, ella siempre me apoya(...)Ella también es muy linda y la conocí hace muchos años, cuando Frida tenía 7-8 años(...)Siempre ella conmigo muy cariñosa. Me besa y me abraza, ella también es muy locochona así como su mamá. Es una niña muy extrovertida", señaló Alicia.

Se libra del covid-19

Durante la misma plática, Machado habló sobre su participación en Masterchef Celebrity, que se vio afectado por el número de contagios por Covid-19 entre los participantes. Pero la actriz negó haberse contagiado.

Sin embargo, agregó que se siguen los protocolos de seguridad dentro de las instalaciones de TV Azteca para evitar que el número de contagios siga creciendo, sobretodo en este momento de la tercera ola de coronavirus.