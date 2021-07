NETFLIX confirma fecha de estreno de THE WITCHER en su segunda temporada y esto pasará en la serie

Para emoción de millones de telespectadores en el mundo, Netflix dio este viernes una gran noticia, la confirmación con fecha precisa del estreno de la segunda temporada de la serie The Witcher, esa misma que encumbró como un ícono (de nueva cuenta) a Henry Cavill.

La fecha pactada entre Netflix y los usuarios de su plataforma es el próximo 17 de diciembre de 2021. De igual forma, The Witcher: Nightmare of the Wolf, la película anime ambientada en el mismo universo, llegará antes, el 23 de agosto de 2021.

¿De qué tratará la segunda temporada de The Witcher?

En la sinopsis que la misma plataforma ha compartido desde hace un tiempo, se relata que para la segunda temporada de The Witcher Ciri iniciará su entrenamiento en Kaer Morhen con el mejor maestro posible: Geralt de Rivia.

Geralt de Rivia llevará a la Princesa Ciri al lugar más seguro que conoce, el hogar de su infancia llamado Kaer Morhen. Mientras esto sucede, los reyes, elfos, humanos y demonios del continente lucharán por la supremacía fuera de sus muros y, a la par, él deberá proteger a la niña de algo mucho más peligroso, el misterioso poder que posee en su interior. De esta forma, el brujo le mostrará cómo dominar sus poderes.

Para la versión paralela a estrenarse antes, hablamos de 'The Witcher: Nightmare of the Wolf' se planteará una historia que dará introducción a un personaje muy importante.

Si conoces las novelas de Andrzej Sapkowski o jugado CD Projekt Red, conocerás Kaer Morhen, esa fortaleza al norte de Kaedwen, en las montañas azules. Es ahí donde Geralt de Rivia, como otros brujos de la Escuela del Lobo, recibieron su formación. Será ese el lugar donde para ver a Kim Bodnia interpretando a Vesemir.

En The Witcher es muy importante y será el protagonista de The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Estos serán los 8 capítulos de The Witcher

La segunda temporada contará con ocho capítulos, igual que la primera. Netflix ya ha compartido los nombres de siete capítulos y dejó el final de The Witcher en suspenso.

A Grain of Truth

Kaer Morhen

What Is Lost

Redanian Intelligence

Turn Your Back

Dear Friend

Voleth Meir

(Final no revelado)

Lo que sí se sabe es que el primer capítulo tendrá un enfrentamiento entre Geralt y un monstruo que podría ser Nivellen que, en este caso, será el personaje interpretado por Kristofer Hivju, conocido por dar vida a Tormund Giantsbane en Game of Thrones.

Para disfrutar mejor de todo lo que nos revele Netflix y The Witcher el 17 de diciembre, cabe apuntar parte del reparto estelar con que contará la segunda temporada.