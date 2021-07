Don Francisco aplaude el nuevo rol de la mujer en la sociedad 

Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld, mejor conocido como Don Francisco ha sido un hombre reconocido popularmente por su programa de “Sábado gigante”, pero que ha tenido que ir cambiando respecto al tipo de educación que recibió, pues el fue criado como machista.

En entrevista con Adela Micha para Heraldo Radio, Don Francisco señaló que a pesar de la educación que recibió, reconoce el importante papel de la mujer en la sociedad, así como las formas de inclusión que se han dado actualmente.

A mi me parece que el nuevo rol de la mujer me parece extraordinario , me parece bien que la sociedad está cambiando en ese sentido, me parece también que poco fuimos aprendido de la inclusión a todas las vertientes de la sociedad fue un mejoramiento de la sociedad mundial.