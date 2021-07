Yosstop: Revelan que la youtuber comparte celda con la hija de una famosa actriz

Tras ser detenida, la youtuber “Yosstop” ha buscado la manera de mantenerse comunicada con sus miles de fans; la famosa se ha mantenido comunicada a través de su hermano y su novio.

La famosa youtuber fue detenida por el delito de pornografía infantil, y ahora decidió mandar un mensaje a sus miles de seguidores en Instagram, señalando así que no es una persona peligrosa ni culpable.

“Estoy privada de mi libertad por TERMINOLOGÍA. No es porque sea peligrosa. No es porque sea lasciva. No es porque sea culpable”, se lee en la insta story.