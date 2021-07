Raquel Bigorra RESPONDE a Niurka tras llamarla TRAICIONERA; "no me engancho" | VIDEO

En días recientes, Niurka habló acerca de Raquel Bigorra y no dudó en llamarla traicionera y mentirosa. Fue por ello que la también conductora cuba decidió responder a su compatriota.

Ante esto, Bigorra realizó una entrevista para el programa De primera mano en donde abordó los dichos de Niurka. pero afirmó que desconocía los dichos por la vedette.

Responde a Niurka

Bigorra enfatizó que nunca ha tenido ninguna diferencia con Niurka, pero en determinando momento se presentó un malentendido entre las dos después de que la bailarina confirmó sus asistencia a un programa pero no se presentó.

"No me lo puedo tomar a pecho porque es Niurka, es parte de. Nos conocemos, nunca he tenido ningún problema con ella, pero me pasó cuando me embaracé hizo algunos comentarios", señaló la conductora.

No se engancha

Ante esto, Bigorra agregó que no le presta atención a las declaraciones de Niurka por así es su forma de expresarse así que respeta lo que dicen sobre ella.

"Yo no me engacho, es parte de su forma de ser, si dice que soy traicionera, mentirosa está bien", fueras las declaraciones de Bigorra.

Cabe destacar que Raquel Bigorra ya ha estado en la polémica en tiempos recientes debido a que se filtró información en donde se afirma que vendió algunas cosas de Daniel Bisogno, quien era su compadre.