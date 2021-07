Niurka llama "traicionera, mentirosa, desgraciada e ingrata" a Raquel Bigorra por vender su voto al PVEM | VIDEO

El mes pasado, una gran cantidad de celebridades utilizaron sus redes sociales para publicar mensajes a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Raquel Bigorra, quien fue una de las que hizo proselitismo en plena veda electoral, fue duramente criticada por la polémica Niurka Marcos a más de un mes de las Elecciones 2021.

Durante una entrevista con varios medios de comunicación, la cual fue retomada por el programa matutino 'Sale el Sol', la vedette cubana de 53 años fue cuestionada sobre la propaganda política realizada por su compatriota de 47 años. Esto fue lo que dijo.

"De Raquel Bigorra yo no opino nada. Yo doy mi opinión, que es muy importante y muy valiosa a quién vale la pena. A la persona traicionera, mentirosa, desgraciada, persona ingrata (no) ", dijo Niurka Marcos .

La también actriz de telenovelas como 'Salomé' (2001) y 'La fea más bella' (2006) aseguró que aunque en el algún momento de su vida ha conocido "personas ingratas", gracias a sus creencias religiosas y a sus amistades ya no es así. Además, finalizó el tema de Raquel Bigorra asegurando que no quiere volver a saber de ella.

"Mi vida está llena de personas ingratas, estuvo o ha estado. Ahora no, porque gracias a mi santito, a mi Diosito y a mis amistades me quitan de al lado mío toda la mierda. De ella no quiero saber nada", finalizó.