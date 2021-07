No solo Marisol Gonzáles, también Galilea Montijo se ausentó de Hoy; estas bellas conductoras toman su lugar

La mañana de este viernes 02 de julio, luego de anunciar su salida del programa Hoy, ya no se presentó Marisol González, pero, no se sabe si solo faltó a la emisión o si es que es su salida definitiva, sin embargo, no es la única que se ausentó este día a la emisión matutina, también lo hizo Galilea Montijo.

Ante la inesperada ausencia de ambas bellas conductoras del programa Hoy, seguidores de la emisión, se han cuestionado si es que al igual de Marisol González, Galilea Montijo también deja el programa.

Son muchas las veces que han asegurado que Galilea Montijo podría dejar la emisión matutina, sin embargo, la conductora tapatía ha dejado claro que por el momento no abandona la conducción de “Hoy”.

¿Dónde está Galilea?

Este viernes 02 de julio, Galilea Montijo se ausentó del programa Hoy y aunque no han revelado las razones por las que la tapatía no estuvo en la conducción de la emisión, Gali compartió un pequeño video en sus historias de Instagram en el que revela que se fue de viaje.

Y es que Galilea Montijo compartió el video en el que muestra como una empresa especialista acudió hasta su casa para hacerles una prueba de COVID-19 pues saldrá de viaje. Hasta el momento se desconoce el destino de Galilea Montijo, y si es que el viaje es por motivo de trabajo o meramente personal.

Foto: Captura de pantalla

¿Quién la suple?

Pese a la ausencia de Galilea Montijo y Marisol González, este viernes el programa Hoy contó con la conducción de dos bellas mujeres que ya habían estado antes como conductoras invitadas.

Se trata de las bellas Maribel Guardia y Tania Rincón, quienes suplen a Galilea Montijo y Marisol González, respectivamente.