Sammy Pérez sería intubado, se debate entre la vida y la muerte tras complicaciones por Covid-19

El actor y comediante, Sammy Pérez, ha causado preocupación entre sus seguidores debido a que se encuentra hospitalizado desde el viernes 16 de julio derivado de complicaciones del Covid-19 y el panorama no luce muy alentador pues su representante, Erick de Paz, dio a conocer que los médicos están considerando intubar a Sammy debido a que sus condiciones de salud han empeorado.

El propietario de la empresa que representa a Sammy realizó una transmisión en vivo a través de la cuenta oficial de Instagram del comediante y señaló que el actor está siendo atendido en un centro médico privado, detalló que los resultados de los exámenes realizados a Sammy arrojaron que sus pulmones están muy dañados.

“Está estable dentro del panorama delicadas que se encuentra y no queda más que esperar a ver cómo evoluciona”, señaló el representante de Sammy, quien también informó que los médicos le colocaron “un aparato” para agotar los recursos y procurar que su evolución sea favorable, no obstante, mencionó que, en caso de que Sammy no responda, el siguiente paso es sedarlo e intubarlo.

Mantienen a Sammy aislado

Debido a la naturaleza del Covid-19, Sammy Pérez está aislado y no tiene permitido las visitas de familiares, conocidos o amigos como una medida para evitar nuevos contagios por lo que las actualizaciones sobre su estado de salud se están realizando a través de vía telefónica entre los médicos y su representante, Erick de Paz, quien confirmó esta información en el mismo video publicado en el perfil de Instagram de Sammy.

Por último, Erick de la Paz, pidió no difundir noticias falsas sobre la muerte de Sammy y luego de agradecer los miles de mensajes de apoyo para el actor, aseguró que en cuanto haya alguna actualización sobre el estado de salud de Sammy, lo dará a conocer a través de las redes sociales oficiales del comediante o de la empresa que lo representa.

Carrera de Sammy en la televisión

Actualmente, Sammy Pérez tiene 55 años y cuenta con una carrera en la televisión de más de dos décadas, sus primeras apariciones como actor fueron en 1993 en un sketch de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, sin embargo, su éxito comenzó a crecer cuando apareció en “El Calabozo”, programa conducido por Estaban Arce y Jorge ‘El Burro’ Van Ranking.

Su peculiar forma y humor involuntario comenzaron a ser apreciados por el público mexicano y sus apariciones a cuadro se hicieron más recurrentes y fue en 1997 cuando Eugenio Derbez lo incluyó en “Derbez en cuando” donde junto a Miguel Luis formaron una dupla verdaderamente explosiva pues conquistaron con su peculiar forma de realizar reportajes y opinar sobre diversos temas.

Tras consolidarse como un éxito en televisión, Sammy Pérez se mantuvo por muchos años trabajando con Eugenio Derbez, sin embargo, en diversas ocasiones era requerido por otros programas como “Toma Libre”, de Facundo, y “Doble sentido”, además, también ha participado en el cine pues en el 2013 fue parte del elenco de “No se aceptan devoluciones”, película que estuvo dirigida y protagonizada por Eugenio Derbez, uno de sus grandes mentores en la televisión.