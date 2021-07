Eiza González presume abdomen y piernas de acero en sesión de FOTOS, ¡luce espectacular!

Eiza González siempre destaca por su excelente gusto en cuanto se refiere a la moda. En esta ocasión dejó en claro porque es de las mexicanas más llamadas para modelar por grandes marcas, puesto que sorprendió a todos con una serie de imágenes de su más reciente sesión hecha por la reconocida fotógrafa estadounidense Heidi Tappis.

En las imágenes se aprecia a la actriz de 31 años con su melena castaña alaciada y un maquillaje en tonos tierra que resaltó sus labios rojos. Además, modeló con un conjunto estampado de rayas horizontales que dejó al descubierto su cintura y su abdomen plano, compuesto por un top de cuello alto y mangas cortas y un pantalón de tiro alto y acampanado; sus fans aplaudieron su talento para modelar.

Eiza González siempre impacta a sus fans con sus fotos

La originaria de Ciudad de México ha ganado gran popularidad en las redes sociales, pues además de compartir momentos importantes en su vida, también sube postales con sus mejores poses, además de que es una inspiración para miles de chicas, quienes pueden ver sus atuendos y tratar de replicarlos.

Tiene talento nato para el modelar. Foto: Especial.

La aclamada actriz mexicana es considerada uno de los talentos latinos más sobresalientes de los últimos tiempos, tan sólo hace unas semanas se dio a conocer a través del sitio web estadounidense The Numbers que la bella mexicana se convirtió en la quinta actriz más taquillera de Hollywood en 2021.

En los últimos años ha participado en proyectos como "Baby Driver", "Alita: Battle Angel", "The Fast and the Furious", "I Care a Lot", "Godzilla vs Kong" y "Spirit Untamed". También terminó el rodaje de su última película "Ambulance" donde comparte créditos con el actor estadounidense Jake Gyllenhaal y a inicios del mes de junio, confirmó su próximo protagónico en la cinta "Wolf Country" un thriller que será dirigido por Jennifer Fox y escrita por Pete Begler donde interpretará a una joven diputada.

msb