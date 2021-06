Laura Flores confiesa que ¡se redujo el busto!; ¿por qué lo hizo?

A sus 57 años, Laura Flores, quien en su tiempo fue una de las presentadoras de televisión más aclamadas, confesó que recientemente se sometió a una operación en que le redujeron el tamaño de los senos, lo que la tiene muy contenta, pues está más a gusto con cómo se siente y luce su cuerpo ahora.

La ahora cantante aseguró que tomó esa decisión de someterse a una cirugía para reducir el tamaño de su busto porque tras la menopausia y amamantar a dos niños, el busto le había crecido mucho, hasta un punto que se volvió incómodo.

“Me acabo de renovar los senos, que no lo hacía desde hace 17 años, me las dejé más chiquitas, tenían 17 años de edad mis pequeñas, desde que amamanté y todo. Me las tuvieron que cambiar en el 2003 y ahorita me las volví a poner. Después de la menopausia empiezas a generar grasa y te conviertes en una vaca lechera", dijo con humor la famosa.

Ahora triunfa como cantante. Foto: Especial.

No es la única operación que Laura Flores se ha realizado

También reconoció que hace aproximadamente 15 años, cuando tuvo a su hijo menor, se realizó una lipectomía o abdominoplastía, la cual consiste en tensar los músculos abdominales y se elimina la grasa corporal; por esto estuvo dos semanas, por el dolor. Laura Flores también aseguró que por su edad, su piel estaba más “aguada” que antes, pero que era un proceso normal y natural, por lo que no se sentía acomplejada, y que también tonificó su abdomen haciendo ejercicio.

Luce espectacular. Foto: Especial.

Ahora triunfa como cantante

Contó que durante varios meses no pudo componer canciones debido a un bloqueo mental, ya que se sintió poco valorada y fuera de moda durante la pandemia, porque veía como la carrera de los músicos urbanos iba en ascenso, mientras que la de ella no levantaba. sin embargo, lo superó y agradeció que el mercado musical sea tan amplio que ya no tenga que tratar con una disquera, pues ahora sube su contenido a internet de manera fácil.

En la actualidad está promocionando su tema ‘Yo sé que tu me quieres’, el cual compuso mientras estaba lavando ropa. “Lo chistoso es que lo escribí en la lavandería, cuando estaba cambiando la ropa de la lavadora a la secadora, y ahí me salió la tonada”, dijo.

