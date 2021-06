A esto se dedica actualmente Laura Flores tras su salida de las novelas y televisión

La reconocida y popular conductora, Laura Flores, pese a estar alejada de los escenarios por un largo tiempo, continúa siendo una de las famosas más queridas por el público mexicano, en gran medida por sus múltiples etapas en el programa HOY, así como su más reciente faceta como cantante.

En entrevista con Adela Micha, para Me Lo dijo Adela en El Heraldo TV, Laura Flores, reveló varios detalles de su vida privada, entre ellos, el emprendimiento de su nuevo negocio de peluquería canina, el cual surgió motivado por la crisis de la pandemia así como el gran amor que siempre ha sentido por los animales.

Según contó la famosa conductora, su negocio se encuentra en el estado de Miami en los Estados Unidos, motivo por el que, para hacerlo realidad, tuvo que estudiar y certificarse para ser una verdadera peluquera canina.

Al ser cuestionada sobre las motivaciones que la llevaron a emprender en este negocio, Flores, dijo que más allá de buscar una forma de ingreso tras el inicio de la pandemia, reveló que su gusto por los animales, desde hace muchos años la llevó a querer ayudar a los animales.

Tristemente, la ahora cantante, reveló que el nombre de su nuevo negocio, así como el detonante para decidir emprender, fue la frustración que sintió al ver morir en sus brazos a su mascota “Jojos”, un golden retriever a quien ahora rinde homenaje con el nombre de su spa canino.

Grandes aprendizajes con la estética canina

Entre los aprendizajes que Laura ha tenido con su nuevo negocio, la propia actriz, reveló que dos de ellas han sido “aprender a callar” y “saber solucionar”, dos aspectos relevantes en su nueva profesión.

Sobre la primera enseñanza de la actriz, ésta contó una curiosa anécdota donde una clienta se enojó por un comentario de la actriz, pues Laura Flores señaló que muchas veces la gente lleva a perritos de raza mixta, lo que hace difícil determinar que corte se le debe aplicar.

En este caso específico, la actriz, dijo que la clienta se molestó e incluso no le pagó luego de que el corte que se le hizo a su mascota no le gustó, pero la molestia más fuerte se dio cuando Laura Flores le dijo que su mascota era de raza mixta, por lo que desde ese momento aprendió a callar, más aún cuando los dueños solicitan cortes excéntricos buscando que sus animales se parecen a otra raza.

Laura también reveló ha aprendido a ser más sensible, dando como ejemplo que cuando le cortan las uñas a un perro, a veces es una tarea imposible, pues los animalitos brincan y les duele, pero como no saben cómo expresarse, se enojan, brincan y te muerde, por lo que ella ha sabido ser más sensible para reconocer este tipo de situaciones.

SSB