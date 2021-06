"No quites el dedo del renglón": Latin Lover se burla de Pablo Montero tras error en Himno Nacional | VIDEO

La semana pasada, Pablo Montero generó polémica al entonar el Himno Nacional previo al partido de ida de la Gran Final del Torneo Guardianes 2021 de la Liga MX entre Santos Laguna y Cruz Azul. El cantante se equivocó en una palabra y mezcló las estrofas del lábaro patrio.

Recordemos que el Himno Nacional Mexicano dice: "Que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió" y el también actor de 46 años cantó: "Que en el dedo tu eterno destino, nos convoca a lidiar con valor". Con la controversia aún fresca, el exluchador Latin Lover se burló de dicho error en pleno programa en vivo.

Durante la sección de Las Estrellas Bailan en Hoy de este jueves, uno de los segmentos más vistos del programa matutino Hoy, Pablo Montero y su pareja de baile, Andrea Escalona, bailaron al ritmo de swing. Cuando llegó el momento de que los jueces Andrea Legarreta, Lolita Cortés y Latin Lover otorgaran su calificaciones, este último le dijo: "No quites el dedo del renglón", haciendo una clara referencia a su error al entonar el Himno Nacional Mexicano.

Al instante, ambos sonrieron, aunque por la expresión facial del cantante, no le cayó muy en gracia el comentario del exluchador. "Te lo tenía que hacer, Pablito, lo tenía que hacer", soltó Galilea Montijo, quien sí soltó una carcajada con la burla de Latin. El momento exacto de su comentario inicia a partir del minuto 7:40.

Los cantantes Víctor González y Jorge 'Coque' Muñiz cobijaron de inmediato a Pablo Montero tras su actuación el pasado jueves 27 de mayo bajo el argumento de que es de humanos equivocarse. De hecho, Muñiz le dijo que pese a su equivocación, hasta la fecha nadie le ha quitado la marca a él, pues este se equivocó de una manera garrafal en 1989 y desde entonces es símbolo del error en los eventos.

"Sería incapaz de hablar de un compañero, sería el burro hablando de orejas y pues no, hay que respetar y cada quien sale adelante con sus problemas. No me hace feliz saber que alguien se equivocó para decir, ya ven a todos les puede pasar", le expresó 'Coque' a Pablo Montero.