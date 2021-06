Pablo Montero ofrece una disculpa tras errores en la entonación del Himno Nacional Mexicano

El cantante Pablo Montero se convirtió en toda una celebridad de las redes sociales tras cometer algunos errores al entonar el Himno Nacional Mexicano durante el partido de ida de la Final, entre Santos y Cruz Azul, del Clausura 2021 de la Liga MX.

Ahora, el interprete de música vernácula utilizó su cuenta de Instagram para ofrecerle disculpas a los mexicanos por sus equivocaciones al grado de compartir el video donde aparece cometiéndolos.

"Si hay algo q respeto en la vida son nuestras raíces y nuestra historia una disculpa a mi país. Al final de la estrofa canté: 'Nos convoca a lidiar con valor'. Y es: 'Por el dedo de Dios se escribió'", escribió el originario de Torreón, Coahuila.

En esta ocasión, los seguidores de Pablo le externaron su apoyo y comprensión casi generalizado; sin embargo, cuando erró previo al encuentro las opiniones se dividieron, pues algunos encontraron imperdonable que no se supiera la letra del Himno Nacional Mexicano, el cual se aprende desde los primeros años de la escuela. Por otro lado, hubo quienes lo defendieron contra viento y marea.

Pablo Montero es respaldado por sus amigos

Tanto el cantante Víctor González como el exluchador Latin Lover cobijaron de inmediato a Pablo Montero tras su actuación bajo el argumento de que es de humanos equivocarse. Incluso el legendario Jorge Muñiz lo apoyó de una forma bastante reconfortante: le dijo que pese a su equivocación, hasta la fecha nadie le ha quitado la marca a él. Resulta que el "Coque" se equivocó de una manera garrafal en 1989 y desde entonces es símbolo del error en los eventos.

"Sería incapaz de hablar de un compañero, sería el burro hablando de orejas y pues no, hay que respetar y cada quien sale adelante con sus problemas. No me hace feliz saber que alguien se equivocó para decir, ya ven a todos les puede pasar", le expresó el cantante.

lhp