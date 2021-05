"Coque" Muñiz asegura que entiende la vergüenza de Pablo Montero tras error del Himno Nacional

Jorge "Coque" Muñiz aseguró que desde que en 1989 cometió un error en la Plaza de Toros México al interpretar de manera equivocada el Himno Nacional, no le han dejado olvidar semejante fallo, por lo que entiende la vergüenza por la que atraviesa Pablo Montero.

"Coque" dijo que se solidariza con el ranchero y a manera de broma el también conductor aseguró que todavía no lo desbancan, porque en varios lugares le siguen recordando sus error, ante esto expuso que no puede burlarse, porque ha aprendido de sus equivocaciones y espera que Montero también supere la situación.

"Sería yo incapaz de hablar de un compañero, o sea, hablando del burro de orejas. Hay que respetar, y cada quien sale adelante con su problema. No me hace feliz saber que alguien se equivocó para decir, 'ya ves que les puede pasar (a todos)', al contrario, me duele porque yo conozco el dolor de la vergüenza a través de mis errores", dijo Muñiz.

Se dio a conocer que Pablo Montero podría ser multado por la Secretaría de Gobernación tras su error al cantar el Himno Nacional en el partido Santos contra Cruz Azul de la Liga MX.

Jorge Muñiz confesó que más que la multa, su error le dejó un gran aprendizaje. "Sí, pero ya pasó, ahora la vida es otra y me da mucho gusto entender que me hizo ser una mejor persona, porque me enseñó que tenía muchos defectos y que la estrella que yo me sentía en cualquier momento se podía romper. Entonces, cuando te equivocas, tienes un error, si tienes la oportunidad de estar rodeado de gente positiva, va a hacer que salgas adelante, sino te hundes en el dolor y en la tristeza, pero para lo que sirve".