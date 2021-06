Élite 4: Nuevos alumnos llegan a Las Encinas; prepárate para el maratón todos los episodios ya están disponibles

Este viernes 18 de junio por fin llegó el tan esperado estreno de la cuarta temporada de Élite, esta vez sin la presencia de Danna Paola y Ester Expósito, esta cuarta parte viene luego de una serie de estrenos a lo largo de esta semana.

Y es que desde el pasado lunes 14 de junio, los creadores de Élite junto con Netflix, lanzaron “Historias breves”, en las que nos dieron un spinoff de las historias de los alumnos de Las Encinas.

Por ejemplo, las relación entre Guzmán y Nadia terminó de la mejor manera posible pues Nadia antepuso su crecimiento profesional a su amor por su exnovio de la preparatoria, situación que Guzmán entendió y aunque con dolor, aceptó.

Mientras que la historia de Carla, personaje interpretado por Ester Expósito, y Samuel (Itzan Escamilla), pintaba para tener un final feliz, la pareja terminó por separarse y aunque intentaron estar juntos, “La Marquesita” se dio cuenta que el amor y el buen sexo que tenían no era suficiente para que su relación fuera exitosa pues ambos tenían metas distintas en la vida.

El estreno

Fue en punto de las 2:00 am cuando los ocho capítulos de Élite estuvieron disponibles en nuestro país, a diferencia de otras producciones como la de “Luis Miguel: La Serie”, esta historia decidió publicar todos los episodios para que así los seguidores de esta historia pudieran hacer un maratón el fin de semana.

Esta vez no spoilearemos nada sobre la cuarta temporada de Élite, pues muchos seguidores de esta historia no han visto ni un solo capítulo, sin embargo, si les contaremos lo que se pudo ver en el tráiler final de esta serie, pues como lo mencionamos los personajes de Danna Paola, Ester Expósito, Jorge López y Mina El Hammani ya no serán parte de esta temporada.

Sin embargo, Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Arón Piper, Omar Ayuso, Claudia Salas y Georgina Amorós retomarán sus personajes y a ellos se le suman nuevos alumnos al colegio Las Encinas y además un nuevo director.

En esta temporada podremos disfrutar de nuevos enredos que no dejarán dormir a los alumnos de Las Encinas, además se reveló que “Rebeka” interpretada por Claudia Islas, se enfrenta a una nueva etapa de su vida que desconocía completamente pues conocerá a Mencía una nueva alumna quién le demostrará que el amor lo puede encontrar también en una mujer por lo que la nueva alumna ayudará a Rebe a descubrir parte de su sexualidad que no conocía.

bmz