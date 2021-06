The Mandalorian: conoce los detalles sobre la tercera temporada

Luego del final de la segunda temporada de The Mandalorian muchos pensaron que con esa concluiría esta serie, sin embargo, ya se confirmó la tercera entrega de este mundo creado a partir de Star Wars.

The Mandalorian se sitúa al final de la sexto capítulo de Star Wars, cuando todos los jedis han desaparecido. Es entonces que la llegada de Grogu, es de suma importancia para continuar con el legado jedi, pero ya que vimos la despedida del ‘baby yoda’ como se le ha llamado, no creímos que hubiera una continuación y que más bien, habría otro spin-offs.

¿Cuándo se estrena The Mandalorian 3?

A pesar de que ya se ha confirmado la tercera temporada, aún no han comenzado la filmación de los nuevos episodios, esto de acuerdo a Pedro Pascal, el actor que interpreta a Mando, quien señaló esto en una entrevista para un medio internacional. Por lo que de acuerdo con las estimaciones, The Mandalorian 3 llegaría, al menos, hasta 2022.

No hay muchos detalles acerca de la tercera temporada de The Mandalorian, más que llegará a la pantalla después de 'El Libro de Boba Fett', un spin-off que se estrena en diciembre de este 2021.

Lo que se sabe de The Mandalorian 3

Otro aspecto que sí se sabe, es que no contará con la participación de la actriz Gina Carano, quien fue despedida de Disney, luego de que hiciera unas publicaciones en redes sociales que fueron muy controvertidas. En sus mensajes la actriz comparó a los republicanos en los tiempos actuales de Estados Unidos con los judíos en la Alemania Nazi.

Debido a estos comentarios, además de prescindir de ella en The Mandalorian, lamentablemente también se canceló el spin-off que protagonizaría Gina Carano, sobre el personaje de Cara Dune, 'Rangers of the Republic'.

AV