¿The Mandalorian aparecerá en la nueva serie de Disney Plus sobre Boba Fett?

Tal parece que el universo de Star Wars no deja de expandirse; especialmente desde que Lucas Film comenzó a preparar numerosos y ambiciosos proyectos para Disney Plus. Después del éxito que representó 'The Mandalorian' llega una nueva producción en la que podría aparecer el personaje principal de esta serie.

'The Book of Bobba Fett' estará ambientada en la misma cronología que la serie en la que apareció el personaje de 'Mando', y muy posiblemente contará con la aparición de este personaje.

¿The Mandalorian aparecerá en la nueva serie de Disney Plus?

La icónica figura interpretada por Pedro Pascal podría ser parte de la nueva producción que seguirá los pasos de Bobba Fett y Fennex Shand.

Esto se dio a conocer a raíz de un rumor que compartió el medio Cinelinx y que afirmaba la noticia debido a que varias personas cercanas al proyecto han afirmado que Din Djarin estará presente en la serie.

¿Se trata del mismo proyecto?

Debido a que en el final de la segunda temporada de 'The Mandalorian' apareció una escena post-créditos en la que anunciaba el estreno de 'The Book of Boba Fett' para diciembre de 2021, misma fecha de estreno de la tercera temporada de la serie del personaje Din Djarin, mucho se ha especulado sobre si se trata de la misma producción.

Sin embargo, esta serie producida por Jon Favreau, Dave Filoni y Robert Rodriguez; en realidad tendrá dos nuevos protagonistas. Temuera Morrison y Ming-Na Wen son quienes darán vida a tan esperados personajes.

mfsm