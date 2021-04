Star Wars: The Mandalorian podría tener su propio juego; aquí los detalles

Los amantes de Star Wars deben estar vueltos locos, porque un nuevo reporte asegura que actualmente se está preparando un juego basado en Star Wars: The Mandalorian que presumiblemente llegaría a PS5, Xbox Series, PC y tal vez PS4 y Xbox One.

Aunque de momento esa es toda la información que se sabe, proviene de Nick "Shpeshal Ed" Baker que tiene un historial acertado y es lo que le da cierto respaldo, pues en el pasado ha hecho varias revelaciones anticipadas de diversas juegos, películas, entre otras cosas geek, que terminan confirmándose.

Shpeshal Ed comentó a través de Twitter acerca del juego de The Mandalorian después de que Phil Spencer, vicepresidente Ejecutivo de Gaming en Microsoft, compartió un mensaje donde se puede apreciar una figura Funko Pop! de la serie de Star Wars en sus repisas; este jefe de Xbox en el pasado ha dado varias pistas sobre futuros anuncios con productos que coloca en su decoración.

Más dudas que respuestas

“Ok. Así que notarán... hay un Funko del Mandalorian en el estante de Phil. Si. Alguien está haciendo un juego del Mandalorian. No estoy seguro de quién todavía. Lo siento”, es el mensaje de Shpeshal Ed, que sólo dejó más dudas que respuestas.

Y es que su tuit ha recibido múltiples comentarios y reacciones, y cuando le preguntaron si esta información era debido a que vio el Funko o si realmente era algo que él sabía, Nick respondió que él lo sabía de una fuente de muy buen prestigio.

Los fans se emocionaron, pero algunos decidieron tomar esta información con cautela, pues sólo es un rumor y nadie del equipo de Xbox o cualquier otra casa productora ha confirmado o desmentido esto, pero ya veremos si en alguno de los próximos eventos se revelan los detalles.

The Mandalorian es una serie de televisión de aventura espacial y space western estadounidense que se estrenó en Disney Plus el 12 de noviembre de 2019; la historia tiene lugar después de la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden, cinco años después de los acontecimientos narrados en Return of the Jedi y cuenta la trama de un pistolero solitario en los confines de la galaxia, lejos de la autoridad de la Nueva República con una misión muy importante.

msb