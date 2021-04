Star Wars: Knights of the Old Republic volverá en forma de remake; confirman su desarrollo

Los fans de Star Wars llevan años escuchando y leyendo rumores acerca de una nueva versión de Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR), incluso como en película, pero ahora parece que sí se está preparando un remake del RPG de culto.

El reportero de Bloomberg Jason Schreier confirmó que el remake de Star Wars: Knights of the Old Republic es real, pero no quiso revelar más detalles. Pero de acuerdo con lo que dijo, el proyecto no estará en las manos de EA, sino que será Aspyr Media quien lleve la batuta.

El estudio supuestamente encargado trabajó en 2013 en la actualización de la versión móvil de KOTOR, aunque recientemente también hemos escuchado rumores que dicen que BioWare es el que trabaja en la versión renovada.

Es un juego amado por muchos. Foto: Especial.

Los fans presionan

A finales de 2020 un fan de Star Wars hizo una petición online para convencer a EA y Disney de desarrollar un remake de KOTOR y ahora que surgió este reporte la petición recuperó fuerza y al momento lleva más de 19 mil firmas.

Star Wars: Knights of the Old Republic cuenta con una trama ubicada unos 4 mil años antes de la formación del Imperio Galáctico cuando Darth Malak inició el ataque contra la Antigua República. En el título, los jugadores controlan a un Jedi cuya misión es derrotar al Sith; durante sus recorridos forma una tripulación para ayudarlo en su jornada.

El título es de 2003. Foto: Especial.

Aunque el rumor surgió con mucha fuerza, los fanáticos lo tomaron con mucha cautela, pues no es la primera vez que juegan con sus emociones. Por si fuera poco, también se dice que Star Wars: The Force Unleashed 3 estaría en desarrollo según el experto Daniel Richtman, además EA ya estaría manos a la obra con Star Wars: Jedi Fallen Order II, ambos títulos son muy esperados por el fandom.

msb