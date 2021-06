Livia Brito muestra su atuendo para ir al gym y deja sin aliento a sus fans

Livia Brito no sólo es una de las actrices más talentosas en la actualidad, sino que también es una de las más guapas y con más estilo. En su cuenta de Instagram suele subir fotos con sus mejores outfits y poses; esta vez no fue la excepción, pues compartió una postal en la que luce una diminuta licra de color lila que resalta sus atributos, al estilo Kylie Jenner.

Esta vez Livia Brito mostró una faceta mucho más atrevida de lo que estamos acostumbrados, pues por lo regular viste atuendos sobrios, elegantes y casuales, pero ahora se atavió con un conjunto compuesto por un mini top deportivo y una ajustada licra corta del mismo color, “Mi momento favorito del día es cuando me dedico tiempo para ejercitarme, me relaja, me hace sentir en equilibrio, complementando mi rutina de ejercicio con mi proteína favorita y disfrutando de los ricos rayos del sol”, escribió en la descripción de la foto.

¿En qué proyecto está ahora Livia Brito?

Livia regresó recientemente a televisión y comparte cámara con el actor José Ron, Livia Brito en la telenovela “La desalmada”. En dicha telenovela, Livia Brito interpreta a Fernanda, una mujer que hará todo lo posible para hacer justicia, contando con un amor inesperado (interpretado por José Ron) que se convertirá en el verdadero amor de su vida, a pesar de todas las adversidades que vivirán juntos.

La telenovela está próxima a estrenarse. Foto: Especial.

“La historia es fascinante, está super bien escrita, cambia el personaje, se vuelve una mujer empoderada en busca de justicia”. relató Livia Brito para Hoy. La guapa actriz cubana presume su espectacular figura con atuendos cómodos y muy ajustados como parte del set, justo al estilo de Lucero cuando interpretaba a Valentina Villalba en la telenovela “Soy tu Dueña”, con jeans a la cintura, botas vaqueras o rústicas, camisas de botones y un gran sombrero que empodera su imagen.

msb