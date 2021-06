Eiza González saca su lado más sensual y elegante en candente sesión de fotos

Eiza González es una de las actrices más populares de la actualidad, logró saltar de la pantalla chica en México a proyectos enormes en Hollywood y también es embajadora de marcas de ropa y estilo muy importantes, por lo que en Instagram se ha vuelto un referente de la moda. En esta ocasión sorprendió a todos al posar con diferentes estilos de encaje en medio de la naturaleza.

La actriz mexicana compartió su más reciente sesión captada por el famoso fotógrafo británico Alexi Lubomirski en Los Ángeles, California, para la revista S Moda; en una de las fotografías luce con una coqueta prenda de encaje color nude que la hace ver muy sensual; sus fans no se contuvieron y alabaron su hermosos físico.

En otra de las fotografías, la talentosa actriz de 31 años de edad se aprecia portando un espectacular vestido dorado de mangas abullonadas que complementó con accesorios metálicos y un fabuloso sombrero negro. Otro de sus atuendos consistió en un romántico conjunto color mostaza conformado por top de mangas largas y maxi falda.

Eiza tiene mucho futuro en Hollywood

La aclamada actriz originaria de Ciudad de México tiene su cuenta llena de poses portando con clase y elegancia fabulosos atuendos clásicos y vanguardistas; además, se ha posicionado como una de las actrices más taquilleras de la industria del cinematográfica de Hollywood, incluso, ha sido catalogada como la nueva Salma Hayek. Sus más recientes producciones son: "Baby Driver", "Alita: Battle Angel", "The Fast and the Furious", "I Care a Lot", "Godzilla vs Kong" y "Spirit Untamed".

Pero eso no es todo, pues apenas terminó el rodaje de su última película "Ambulance" donde comparte créditos con el actor estadounidense Jake Gyllenhaal y hace unos días confirmó su próximo protagónico en la cinta "Wolf Country" un thriller que será dirigido por Jennifer Fox y escrita por Pete Begler donde interpretará a una joven diputada.

Además, también cosecha triunfos como modelo, hace algunos meses, Eiza González hizo historia al convertirse en la primera mexicana en ser la imagen de la prestigiosa firma francesa Louis Vuitton. Sus imágenes de la campaña publicitaria de la fragancia On the beach en las que aparece sosteniendo una tabla de surf con el mar californiano de fondo causaron furor.

Tiene un estilo sin igual. Foto: Especial.

msb