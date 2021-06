Eiza González te enseña como usar un minivestido sensualmente: FOTO

La talentosa Eiza González, en los últimos años se ha convertido en una de las actrices mexicanas más taquilleras de la industria Hollywoodense, mucho de esto se lo debe a su constante trabajo en distintas cintas, lo que la ha llevado a ser catalogada como la nueva “Salma Hayek”.

La joven mexicana de 31 años, hace unos días una especie de catarsis mediante sus redes sociales, donde habló de su actual situación y sus comienzos en la industria del séptimo arte.

En un largo mensaje, la actriz mexicana recuerda cómo se sintió al escuchar una y otra vez que una mujer con su origen étnico no era una protagonista y que a la gente no le importaba y aún no tiene una oportunidad, sin embargo sigo adelante.

Posteriormente señaló que se siguió esforzando por creer en ella misma cuando mucha gente no lo hacía. Comentó que para su gente mi gente, los mexicanos, los latinos SIEMPRE CREEN. Por tal motivo puntualizó que se siente muy orgullosa-

Eiza González nos enseña a usar sensualmente minivestido

Fue el pasado viernes por la tarde, cuando Eiza González publicó una imagen en su cuenta oficial de Instagram, la cual conquistó a sus millones de seguidores de alrededor del planeta.

En esta foto se puede ver a la actriz mexicana desplegando toda su belleza y sensualidad frente al espejo de una habitación. La originaria de Ciudad de México lució un minivestido con detalles en verde y blanco, el cual combinó con una mini cartera.

Por otro lado, la bella artista azteca complementa su look con su cabello suelto y un delicado make up. La foto fue publicada junto con un simple emoji de un trébol.

Como era de esperarse esta publicación, se llenó rápidamente de likes superando con facilidad los 400 mil corazones, entre ellos los de su amiga Danna Paola.

Eiza González. Foto: Instagram

mavr