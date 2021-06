¡Regreso esperado! Coachella anuncia fecha para su edición 2022

A principios de este año, Coachella, uno de los festivales más importantes del mundo, anunció su suspensión debido a la pandemia de covid-19. Sin embargo, para los fanáticos de la música en vivo, el evento californiano volverá en abril de 2022 en su formato habitual, después de dos años sin celebrarse por el coronavirus.

Este lunes, la organización confirmó el esperado regreso de la cita en dos fines de semana diferentes, del 15 al 17 de abril y del 22 al 24 del mismo mes, en la localidad de Indio (California). No obstante, de momento se desconocen los artistas y grupos que actuarán.

Cancelaciones y suspensiones

En enero del año de 2021, los organizadores informaron que se aplazaría al próximo otoño, pero finalmente han decidido esperar al 2022 para celebrar un festival sin limitaciones sanitarias. Lo anterior gracias a las buenas perspectivas de la campaña de vacunación en Estados Unidos.

En marzo de 2020, Coachella confirmó su primera cancelación. En un principio, el festival se aplazó para otoño de ese año, aunque la idea se mostró inviable conforme transcurrió la pandemia. En 2019, el magno evento musical festejó su 20 aniversario con un cartel integrado por artistas como Rage Against the Machine, Frank Ocean y Travis Scott.También aparecían como nombres destacados de su programación, como Calvin Harris, Lana del Rey, Run the Jewels, King Gizzard & the Lizard Wizard, Charli XCX, Thom Yorke, Disclosure, Caribou, Carly Rae Jepsen, Hot Chip, FKA twigs, Fatboy Slim y el polémico Lil Nas X.

Entre los artistas latinos e hispanos invitados figuraban Banda MS, Anitta, Pabllo Vittar, Cuco, Omar Apollo, Princess Nokia, Chicano Batman, Jessie Reyez, Cariño, Ela Minus, Ed Maverick y el DJ Paco Osuna.

Con información de EFE

