Así fue como el rapero Lil Nas X ROMPIÓ sus pantalones en pleno performance | VIDEO

El controversial rapero Lil Nas X ha dado nuevamente de qué hablar en las redes sociales luego de que durante una presentación de televisión se le rompió su pantalón en la zona más difícil de ocultar.

¿Cómo ocurrió el divertido accidente?

El popular cantante se encontraba realizando su exótico y llamativo performance de su éxito “Call Me By Your Name” durante su aparición en el famoso programa estadounidense Saturday Night Live, todo iba bien durante los primeros minutos hasta que ocurrió lo inesperado.

Mientras bailaba y se agarraba del tubo, Lil Nas se agachó de manera provocativa, lo que causó que sus ajustados pantalones de rompieran de la entrepierna, por lo que no dudó en reaccionar inmediatamente y ocultar la zona que estaba en riesgo de asomarse en televisión.

Usuarios comentan sobre la tierna y rápida reacción del rapero

Ante esto, en redes sociales los usuarios no dudaron en compartir y reaccionar al video del rapero, pues el momento fue bastante gracioso e incluso “tierno”, pues la cara que hizo Lil Nas X luego del accidente fue sumamente tierna.

“No puedo con su pequeña sonrisa después de que se la rompió”, “Dios mío, jugaste eso tan lindo” y “Estuviste increíble”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Además. Hubo quienes no dudaron en subir sus reacciones a la plataforma de TikTok, pues el momento fue muy gracioso y la reacción del rapero fue la mejor.

Por su parte, Lil Nas X ya compartió su propia reacción, donde aparece riendo inmediatamente de ver el segundo en que sus pantalones casi dejan ver su zona intima.

"Sé que hago muchas cosas planeadas, pero rasgarme los jeans en la televisión en vivo no es una de ellas”, declaró el musico en un tuit.

Con información de redes sociales

PAL