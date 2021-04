Muere el rapero DMX a los 50 años; tras RUMORES aquí la verdadera RAZÓN de su fallecimiento

El rapero DMX murió este viernes a la edad de los 50 años, en Nueva York, luego de una semana de haber sido internado en el hospital. Su familia confirmó la noticia a través de un comunicado.

Según la declaración, recuperada por Fox News, sus familiares fueron quienes informaron sobre su deceso, y señalaron que fue una muerte pacífica rodeado de sus seres queridos.

"Nos entristece profundamente anunciar hoy que nuestro ser querido, DMX, cuyo nombre de nacimiento es Earl Simmons, falleció a los 50 años en White Plains Hospital con su familia a su lado después de haber sido sometido a soporte vital durante los últimos días”, se lee.

Además, destacaron que se pedía privacidad sobre el tema y que en las próximas horas se daría más información sobre cómo será su despedida.

Noticias Relacionadas Príncipe Felipe: revelan inédito video horas antes de su muerte

“Agradecemos todo el amor y apoyo durante este momento increíblemente difícil. Por favor, respete nuestra privacidad mientras lamentamos la pérdida de nuestro hermano, padre, tío y el hombre que el mundo conocía como DMX. Compartiremos información sobre su memorial servicio una vez finalizados los detalles”.

Foto: AP

Simmons fue internado hace unas semanas y, de acuerdo con The Washington Post, se encontraba en estado vegetativo conectado a un respirador artificial. Desde que se ingresó al servicio de emergencias surgieron algunos rumores de que todo estaba relacionado con una sobredosis de drogas.

Sin embargo, su abogado, Murray Richman, sostuvo ante el diario que en realidad se trató de un ataque al corazón y que él no tenía conocimiento de que este estuviera relacionado por el consumo de drogas. Richman y el rapero no solamente tenían una relación laboral, sino también eran grandes amigos, y el abogado era muy apegado a la familia.

El legado de DMX

El cantante fue una estrella de hip hop que llegó a la cima del éxito alrededor del 2000, debido a su voz raposa que lo ayudó a destacar entre muchos otros. Tuvo su debut en 1998 y cinco de sus discos se posicionaron en el #1 de las listas Billboard de popularidad.

“Earl fue un guerrero que luchó hasta el final. Amaba a su familia con todo su corazón y apreciamos el tiempo que pasamos con él. La música de Earl inspiró a innumerables fanáticos en todo el mundo y su legado icónico vivirá para siempre”, señaló su familia en el comunicado.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran “Party Up”, “X Gon Give It To Ya”, “Ruff Ryders Anthem”, “Slippin”, y “We Right Here”. También participó en películas como “Belly” (1998), “Romeo debe morir” (2000), y “Exit Wounds” (2001).

acmg