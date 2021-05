¿Por qué Joe Biden aún usa CUBREBOCAS en interiores si ya recibió vacuna vs Covid-19? Esta es la RAZÓN

A pesar de estar completamente vacunado contra el coronavirus, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aún usa cubrebocas en interiores, algo que no ha pasado desapercibido para los periodistas que cubren esa fuente, por lo que este domingo, un reportero fue al grano y le hizo una pregunta sobre ese aspecto en específico al coordinador de respuesta COVID-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients.

"¿Es realmente necesario que una persona completamente vacunada use una mascarilla en una reunión interior limitada si todos están vacunados?", preguntó Jake Tapper, de CNN a Zeints en un programa de la cadena.

Zeints contestó que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU han dado instrucciones de que "cuando estás con familiares y amigos que están vacunados en grupos pequeños no necesitas una máscara". A lo que el presentador insistió con la misma pregunta:

"Entonces, ¿por qué el presidente Biden en una sala llena de periodistas vacunados, todos en esa sala vacunados, por qué necesita usar una máscara?"

FOTO: AFP

¿Por qué Biden aún usa cubrebocas?

Debido a que Zients no daba una respuesta clara a la pregunta de Tapper, el periodista insistió una vez más. Ante ello, el funcionario contestó:

"Creo que una de las razones por las que los periodistas insisten en esto... y algunos expertos en salud... es porque hay una luz al final del túnel y que el presidente Biden pueda quitarse la máscara en una habitación llena de periodistas y empleados de la Casa Blanca, todos ellos completamente vacunados, es una demostración de que las vacunas funcionan".

"Tú y yo estamos vacunados y tú y yo estamos en una habitación hablando juntos. Y no tengo miedo de que me vayas a contagiar el virus y supongo que viceversa. Y creo que la preocupación es que al estar demasiado cauteloso, la señal que está saliendo al público es que no necesariamente hay luz al final del túnel", agregó Zients.

Biden estableció una meta para que el 70% de los estadounidenses reciban al menos la primera inyección de la vacuna antes del 4 de julio. En la actualidad, esa cifra es del 58%, dijo Zients, y agregó que la administración federal continuará buscando al asesor médico en jefe, el Dr. Anthony Fauci y a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para determinar si serán necesarias vacunas de refuerzo este otoño.

"Todos queremos volver a un estilo de vida normal. Creo que estamos en el camino de hacerlo. Pero manténganse disciplinados y aprovechemos los nuevos privilegios de estar vacunados, como no usar una máscara al aire libre a menos de que estés en un lugar lleno de gente", dijo Zients.

"A medida que avanzamos hacia esa meta del 70 por ciento, habrá más y más ventajas de estar vacunado. Y si no estás vacunado, no estarás protegido", advirtió.

Zients informó que el presidente Biden "continuará siguiendo la guía de los CDC".

CRS