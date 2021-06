Luis Miguel tiene una GUAPA sobrina, se llama Isabella, ¡y es idéntica a Belinda!

Con el final de Luis Miguel, la serie, más elementos de la vida priva del cantante salen a la luz, y sobre todo de las personas que lo rodean, como es el caso de su hermano Alejandro Basteri, que actualmente se dice está alejado de El Sol de México y de quien se han revelado varios detalles de su vida.

Alex es un empresario que se ha mantenido tras bambalinas, pues aunque tiene varios negocios pocas veces sale en los medios de comunicación. Debido a ello, su vida privada es un misterio, pero se sabe que aunque es soltero, tiene dos hijos Pierre Alexander e Isabella Sofía, quien llamó la atención de todos por su parecido con Belinda.

Belinda tiene una doble y es sobrina de Luis Miguel

La sobrina de Luis Miguel ya es todo una mujer y a sus 23 años ha demostrado que heredó la belleza de su abuela Marcela Basteri, y que sorprendentemente tiene un parecido con la intérprete de "Amor a primera vista", quien hace unos días se comprometió con Christian Nodal.

Bella, hija mayor de Alejandro Basteri

Bella, como se hace llamas la hija mayor de Alex, ha dejado de ser muy activa en redes sociales, sin embargo, cuando era un poco más joven solía compartir muchos aspectos de su vida en Instagram. En sus fotos mostraba sus bellos ojos azules y su delgada silueta, pues era fanática de las selfies y de posar frente al espejo.

Isabella solía compartir su día a día en Instagram

También la prima de Michael Salas compartía algunos momentos con sus amigos, ya que hay fotos en las que se le ve con otros jóvenes disfrutando de fiestas o reuniones. Asimismo, publicaba imágenes de su familia, las más comunes eran de su hermano menor, a quien contantemente le dedicaba algunas palabras de cariño.

“Hoy es el cumpleaños de mi hermano menor. Feliz cumpleaños número ocho, pequeño punk. Tú rompes el molde de muchas maneras y espero que permanezcas de esa manera. Siempre te expresas de muchas formas hermosas. Me encanta tu voz y espero que siempre cantes, no importa lo que la sociedad diga alguna vez. Tú traes la magia a mi vida por siempre y me recuerdas consentir a mi niña interior”, escribió en una de sus publicaciones.

Isabella es hija de Alejandro Basteri y Alexandra Alcocer, quienes tuvieron una relación en 1995, mientras él estudiaba cine en Los Ángeles. Más tarde se separaron y su madre tuvo otra relación que dio como resultados dos hijos, mientras que el hermano de Luis Miguel también tuvo otro hijo con Bibiana Domit, sobrina del empresario mexicano Carlos Slim, el cual se llama Pierre Alexander.

