Hollywood vetó a este famoso actor por hacer La Pasión de Cristo

Antes del 2004, Jim Caviezel protagonizaba y aparecía en películas importantes, como fue Wyatt Earp (1994), La delgada línea roja (1998), Mirada de Ángel (2001) y El Conde de Montecristo (2002), la carrera de este actor iba en ascenso, pero un papel fue más que suficiente para que fuera vetado y sepultado en Hollywood.

Es probable que muchas personas no lo recuerden, durante la década de 1990 y principios de la década del 2000 era muy reconocido su rostro. Incluso, sus compañeros de trabajo lo admiraban por sus actuaciones comprometidas y porque siempre se mostró afable con los demás.

Pero todo esto cambió en 2003 cuando sostuvo un encuentro con el actor y director Mel Gibson, quien le planteo protagonizar un proyecto que traía entre manos, sin embargo, antes de hablar de dinero y de cómo sería todo, le advirtió que "si decides hacer este papel, nunca más vas a volver a trabajar en esta ciudad".

Ante ese comentario, Caviezel respondió: "Mel, esto es lo que creo. Todos tenemos una cruz para llevar. Tengo que llevar mi propia cruz. Si no llevamos nuestra cruz, seremos aplastados bajo el peso de la misma. Así que vamos a hacerlo".

Coincidencias y el calvario

Así fue como inició la producción de una de las películas más controvertidas del cine moderno: La Pasión de Cristo (The Passion of the Christ), a la que muchas personas, empresarios y fanáticos religiosos se oponían, pues consideraban que no era necesario contar ese tipo de historias en una película, ya que para eso está La Biblia.

Para Mel Gibson, Jim Caviezel era el actor ideal, no sólo porque sus iniciales son "JC", también porque al momento en que se filmó la película, el histrión tenía 33 años, edad en la que fue crucificado y murió Jesucristo. Todo indicaba que era el tipo ideal.

Jim Caviezel y Mel Gibson trabajaron arduamente, incluso emplearon la lengua arameo para darle más realidad al filme. Foto: Especial

Durante la grabación Caviezel sufrió realmente una tortura, pues padeció hipotermia, neumonía, se dislocó un hombro, recibió una descarga eléctrica cuando estaba colgado en la cruz y hasta le dieron dos latigazos accidentales, sin embargo, el actor aseguró que todo valió la pena, porque llegó a "ver a Dios".

En una entrevista con medios, el protagonista afirmó que "La pasión de Cristo fue una experiencia espiritual", pues considerada que era su destino haber pasado por aquel calvario y conseguir una actuación de lo más realista, que fue aplaudida y reconocida por todo el mundo.

Éxito mundial

La Pasión de Cristo se estrenó en el 2004 y fue todo un éxito, pues costó 30 millones de dólares y recaudó en taquilla más de 611 millones de dólares, y aunque Mel Gibson tuvo que desembolsar 40 millones para los costos de publicidad, lo que recuperó con creces.

Además, fue candidata a tres premios Oscar: mejor maquillaje, mejor banda sonora y mejor fotografía. Ganó veintidós premios cinematográficos y fue nominada a otros 13.

Sin embargo, quien pagó la mayor parte del costo de este éxito cinematográfico fue Caviezel, pues en Hollywood hay muchos empresarios, directores y actores judíos, quienes, supuestamente, habrían presionado a las producciones para vetar al actor y así mostrar su oposición al papel que interpretó de Jesucristo.

El actor Jim Caviezel obtuvo reconocimiento mundial por su actuación en La Pasión de Cristo. Foto: Especial

A 17 años del estreno de La Pasión de Cristo, Caviezel sólo ha participado en 12 películas, cuando en años anteriores llegó estar hasta en tres producciones por año. Esto sólo demuestra que Hollywood estaba decidido en enterrar al actor que se había metido con la religión y la profecía de Mel Gibson se había cumplido.

Hace unos meses se dio a conocer que Mel Gibson estaría preparando la secuela de La Pasión de Cristo, algo en lo que trabaja desde hace más de dos años y a la que ha titulado de momento como "Resurrección".

Además, quien volvería a interpretar el papel de Jesucristo sería Jim Caviezel, quien actualmente tiene 52 años de edad. El actor dijo que Mel Gibson le llamó y hasta le envió el tercer borrador del guión. "Esta será la película más grande de la historia", aseguró.

