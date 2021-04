Antes de ser Iron Man, Robert Downey Jr. recibió ayuda de este otro actor para dejar las drogas

A pesar de que actualmente se estima que posee una fortuna de casi 500 millones de dólares, hubo un momento en el que Robert Downey Jr. no tenía nada de dinero y no fue porque ser pobre, era porque dólar que ganaba se lo gastaba para comprar drogas. Y aunque ahora se le conozca como Iron Man, nadie creía en él, excepto otro actor que lo ayudó a superar su problemas.

En algún momento de su vida, Robert Downey Jr. compartió que empezó en el mundo de las drogas desde muy pequeño: a los 6 años, pues su propio padre, el actor y cineasta Robert Downey Sr., quien le dio a probar la marihuana, lo que traería severas consecuencias con el paso del tiempo.

De pequeño, Robert participó en algunas producciones cinematográficas con ayuda de sus padres, como fueron "Pound" (1970), "Greaser’s Palace" (1972) y "Moment to Moment" (1975), y los críticos y sus padres consideraban que ya presentaba potencial para la actuación.

Participaciones efímeras

Sin embargo, cuando tenía tan sólo 13 años vivió un momento muy difícil en 1978, pues sus padres se divorciaron, consecuencia de los excesos en las drogas por parte de su padre. Ante este escenario, el pequeño actor decidió irse a vivir con su padre y continuar con sus estudios en Santa Mónica, pero quizá no fue la mejor idea, pues su papá comenzó con el consumo de cocaína y él también.

Abandonó sus estudios para probar suerte en la actuación. Foto: Especial

Luego de dejar los estudios para probar nuevas oportunidad en el mundo de la actuación, durante la década de 1980 participó en varias películas, entre las que destacaron: "Baby It's You", "Weird Science", "Firstborn", "The Untold History", "Back To School", "Less Than Zero" y "The Pick-Up Artist", esta última representó su primer protagónico. Sin embargo, también tuvo una partición durante 16 episodios en "Saturday Night Live", pero fue un rotundo fracaso, por lo que fue despedido.

De acuerdo con un relato que compartió en un libro llamado "The New Breed: Actors Coming of Age", Robert Downey Jr. detalló que "cuando mi padre y yo nos drogábamos juntos, era como si él tratase de expresar su amor de la única forma que sabía".

Pero fue entre 1989 y 1991 que participó en películas como "Chances Are", “Soapdish” y “Air América” cuando conoció a tres de sus mejores amigos: Dennis Quaid, Sean Penn y Mel Gibson, éste último sería quien creería en él y lo ayudaría en momento muy complicados de su vida.

Estuvo al menos seis veces en prisión

Luego de que alcanzó por un corto tiempo el éxito con su interpretación de Charles Chaplin en 1992, Robert Downey Jr. fue reconocido y hasta recibió una nominación al Oscar, pero esto no sería suficiente para mantenerlo alejado de las drogas, ya que para 1996 ya presentaba problemas de adicción a la marihuana, cocaína y el alcohol.

Desde 1996 hasta el 2002 fue detenido y estuvo en la cárcel en al menos seis ocasiones, en una de ellas estuvo en la misma prisión en la que Charles Manson se encontraba cumpliendo su condena: Corcoran.

Las ocasiones que lo detuvieron fue por portación de drogas. Foto: Especial

Pese a que durante ese tiempo se estrenaron algunas de las películas en las que tuvo pequeñas participaciones, el dinero que obtenía se no gastaba en drogas, alcohol y pagando fianzas para salir de nueva cuenta y reincidir. Hasta que comentó que en una de sus estadías recibió constantes golpizas, al grado de que tuvo que someterse a una cirugía para reparar el daño en su rostro.

En 2003, después de un tiempo en rehabilitación, Robert Downey Jr. se dijo estar listo para retomar su carrera, pero la industria del cine ya no quería saber nada de él, pues lo consideraban problemático y alguien en quien no se podía confiar. Pero uno de sus grandes amigos salió al rescate y lo apoyó cuando nadie más lo hacía.

Su amigo Mel Gibson lo ayudó

Mel Gibson estaba seguro del potencial que tenía Robert, por lo que le ayudó a conseguir algunos papeles, al grado de tener que pagar el seguro del estudio para obtener el protagónico en "The Singing Detective". Pero esta no sería la única vez que Gibson pondría dinero de su propia bolsa para apoyar la carrera de su amigo, pues volvió a pagar el seguro del estudio para que participara en "Gothika", que terminó siendo un éxito en taquilla. En donde, además, Downey Jr. conocería a su ahora esposa, Susan Levin.

Mel Gibson lo ayudó en varias ocasiones para que retomara su carrera. Foto: Especial

Después de esto, su carrera inició el ascenso, hasta que en 2007 se anunció la realización de "Iron Man", película con la que Marvel Studios se declaró en bancarrota, por lo que el proyecto era muy importante para la empresa, así que necesitaban a alguien seguro para la taquilla y nombres como el de Tom Cruise sonaron para obtener el papel protagónico.

Pero el director Jon Favreau quería a Downey Jr. para el papel y aunque el estudio no confiaba en él, porque conocía su reputación, se arriesgaron para que Robert se convirtiera en Tony Stark. La película fue un tremendo éxito, pues recaudó más de 580 millones de dólares.

Marvel Studios dudó en otorgarle el papel de Tony Stark, pues querían a Tom Cruise. Foto: Especial

El resto ya es historia, pues no sólo la vida de Robert Downey Jr. cambió para siempre, pues gracias a sus amigos, especialmente Mel Gibson, y a su esposa logró enmendar su carrera, con lo que ha obtenido el reconocimiento en la industria del cine y de igual forma se ha convertido en filántropo ayudando diversas causas sociales.

