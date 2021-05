El día que el Cristian Castro se atrevió a cantar "Paranoid" vestido de caballero medieval | VIDEO

Cristian Castro, ahora uno de los grandes exponentes de la música romántica, quien al mismo tiempo de Luis Miguel estuvo compitiendo por el mejor en este genero, como lo explica la serie biográfica del "Sol de México", sin embargo, como muchos adolescentes que querían formar una banda musical empezaron tocando covers de grupos más reconocidos.

Y es que, antes de canciones tan icónicas como "Vuelveme a querer", "Azul" o "Por amarte así", entre muchas otros éxitos del Güero Castro, formó una banda en la que tocaron covers de bandas como Black Sabbath o Led Zeppelin, para después transitar hacia la música romántica, donde ese fue su mejor acierto.

Fue así que después del "Gallito feliz", tuvo que dar otro espectáculo con madurez, haciendo su nuevo grupo llamado, "La Esfinge", que en su nuevo álter ego, se hacía llamar Lügh Draculea, en el que publicó su debut en el género de rock pesado, titulado, "El cantar de la muerte", mismo que salió a la luz en febrero de 2014.

¿Homenaje o sacrilegio?

Hay que ser bastante talentoso para poder interpretar una de las canciones de dos bandas tan icónicas sobre todo si no están en tu idioma, el cual en este caso, el inglés debe ser entendible y con buena dicción, en el que comprobarás por ti mismo, si es digno o no de tocar temas de clásicos.

Recordemos que este concierto en vivo, sucedió en la Feria de Fresnillo en México, en el que evidentemente, la vestimenta adecuada para tocar estos grandes temas, es llevando alguna playera negra, chamarra de cuero, jeans y botas negras, casi completamente una vestimenta color negro, sin embargo, a Cristian Castro, se le ocurre llevar un disfraz de un Caballero medieval.

Al menos lo intentó...

Para muchos sería una aberración que sucedieran esta serie de situacioens; que Cristian Castro, un intérprete de la música romántica interpretará canciones que no son en su idioma, segundo, que llevara un disfraz, y tercero, de tantas canciones que hay en el mundo con esa vestimenta, tuvo que elegir "Paranoid" de la icónica banda, Black Sabbath.

Pese a que ese álbum no fue el mejor para demostrar una faceta del cantante, y sus covers de dos gigantes del rock pesado en la historia no hayan sido un gran aporte, podríamos decir que intentó hacerlo de la mejor manera en el que hasta casi logra un grito rockero que es lo que se podría salvar de ese concierto, -o no-.

