Cristian Castro, ¿peleado con su mamá Verónica Castro? Así es su tortuosa relación

En los últimos meses ha surgido el rumor de una supuesta ruptura en la relación madre e hijo de Verónica Castro y Cristian Castro, se dice que la causa que originó este nuevo distanciamiento se debe a que el cantante contrajo matrimonio en secreto por lo que su madre, le habría reclamado por teléfono, originando que su hijo cortara toda comunicación con ella, pero esta no es la primera vez que una situación así sucede entre los Castro por lo que a continuación recordamos algunos de sus distanciamientos.

Desde los inicios de la carrera musical del hijo de Manuel “El Loco” Valdés, la famosa presentadora ha recibido fuertes críticas que a la postre, han afectado la relación con su hijo, además, otro factor que recurrentemente causa discusiones entre madre e hijo son las relaciones amorosas de Cristian Castro pues se sabe que varias de ellas no son bien vistas por la también actriz.

Los distanciamientos

Cristian Castro se casó por primera vez en el 2003 con Gabriela Bó, una modelo paraguaya, sin embargo, el matrimonio no prosperó y solo duró un año, no obstante, la modelo reveló que se divorció del cantante por consejo de Verónica Castro y recientemente, confirmó las declaraciones de Yolanda Andrade en las que se asegura que Cristian golpeó a su madre.

Posteriormente, Cristian Castro se reencontró con su ex novia Valeria Liberman, con quien tuvo dos hijos, Dimone y Mikhali Zaratustra, se sabe que esta relación no contaba con la aprobación de Verónica Castro, incluso refirió que la argentina era muy grosera por lo que durante el tiempo de ese matrimonio, no estuvieron muy cercanos.

Otra ruptura entre Cristian y Verónica sucedió en 2017 cuando “El gallito feliz” se casó por tercera vez y no invitó a su madre a la boda, motivo que hizo enfurecer a la actriz y se alejó nuevamente de su hijo, el matrimonio ente Cristian y Carol Victoria solo duró 28 días.

La tercera hija de Cristian Castro, Rafaella, es actualmente el vínculo más fuerte que hay entre el cantante y Verónica Castro pues recientemente, pese al distanciamiento con su hijo, la Diva de la televisión mexicana se ha encargado de mantenerse al pendiente de su nieta, incluso, hace unas semanas la trajo desde Colombia para celebrar su cumpleaños número 7.

CBC