"No es mi día", Danna Paola alerta a sus fans por extraño mensaje y Eiza González reacciona

La cantante Danna Paola sigue compartiendo con sus seguidores en Instagram los proyectos en los que trabaja actualmente como parte de la promoción de su nuevo disco Knock Out (K.O.). Pero este jueves, la también actriz, alertó a sus fans al escribir que no había sido su día, extraño mensaje al que Eiza González reaccionó.

La artista de 25 años visitó recientemente Colombia, desde donde compartió una serie de fotografías y videos en su perfil y sus historias de Instagram, y aunque no habló mucho con respecto a que la llevó a aquel país, dejó saber que estaba "haciendo música".

Antes de su visita a Bogotá, la también actriz estuvo de gira para promocionar su nuevo proyecto musical en España, donde tuvo varias entrevistas y también aprovechó para reunirse con algunos de sus excompañeros de la serie "Elite", aunque llamó la atención que no compartió ninguna foto con la española Ester Expósito.

La cantante recientemente estuvo de gira en España. Foto: Especial

Danna Paola alerta a sus fans por extraño mensaje

Luego de cuatros días en los que no tuvo publicaciones en su perfil, y las últimas fotografías que compartió fueron de su reciente viaje, este jueves encendió las alertas de sus fans y más de 30 millones de seguidores en Instagram al publicar una foto con un extraño mensaje.

Danna Paola compartió una fotografía en la que se le ve sacando la lengua y que acompañó con la leyenda "not my day" (No es mi día), publicación que fue comentada por la actriz Eiza González con la palabra "Princesa", que a su vez fue respondida por la cantante con un "tu bella".

Aunque no se sabe que tengan una relación cercana, ambas artistas son muy exitosas y seguidas por lo que no resulta raro que tengan una amistad. La publicación de Danna ha alcanzado más de 1.5 millones de "me gusta" y ha sido comentada más de 5 mil veces.

Danna alertó a sus fans. Foto: Especial

