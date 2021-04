Violeta Isfel revela cómo fue trabajar con Danna Paola en Atrévete a Soñar; "Con hormonas a tope", afirma

La telenovela juvenil "Atrévete a soñar" fue producida por Luis de Llano Macedo para Televisa y se estrenó el 8 de marzo de 2009. Hoy, a 12 años de su lanzamiento, la actriz Violeta Isfel, quien diera vida a Antonella, reveló como fue trabajar con la protagonista de la historia, la cantante y actriz Danna Paola.

El melodrama fue la versión mexicana del éxito argentino "Patito Feo", una gran oportunidad para Isfel, según contó en el programa matutino "Venga la Alegría" donde se sinceró respecto a la telenovela y habló del desgaste físico, mental y emocional que representó el proyecto.

La actriz de 35 años afirmó que la exigencia y la responsabilidad fueron demasiado y llegó un punto en el que los rebasó a todos, pues tenían tiempo para descansar, ya que cuando tenían algún tiempo libre, lo utilizaban para ir a sesiones fotográficas y compromisos de la propia telenovela.

"Teníamos un break y era para tomarte fotos en el estudio, tenías otro y era porque tenías que irte corriendo a grabar la rola nueva, era una cosa tras otra. Grabábamos la novela de lunes a viernes", explicó.

Foto: Especial

Violeta Isfel revela cómo fue trabajar con Danna Paola

La también empresaria confesó que le tocó una etapa muy difícil con Danna Paola, pues justo estaba en su etapa de adolescencia, por lo que afirmó que tenía las "hormonas a tope", lo que la llevaba a estar de buenas y de pronto muy saturada, pero asegura que no era un problema con el elenco.

"Antonella fue el regalo de mi vida. Tenía la madurez que el personaje necesitaba, porque sé cantar muy bien, sé bailar muy bien, tenía todos los elementos que se requerían", dijo Isfel, quien también reconoció que una etapa muy complicada fue la de hablar de su hijo, pues algunos le decían que mejor lo hubiera negado.

A pesar de toda la exigencia del proyecto, Violeta Isfel asegura que si no hubiera sido por Antonella, no la hubieran volteado a ver, por lo que tiene mucho que agradecer al proyecto, al cual no fue fácil legar, pues explicó que el propio Luis de Llano no creía que pudiera antagonizar esa historia.

