Entre lágrimas, Enrique Guzmán da su versión sobre ABUSOS contra su nieta Frida Sofía: "Me duele" | VIDEO

La tarde de este jueves 8 de abril, el cantante, Enrique Guzmán rompió el silencio y habló sobre las acusaciones de presunto abusos sexual contra su nieta Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán.

Durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la joven cantante aseguró que su abuelo la agredió sexualmente cuando ella tenía cinco años; ante los señalamientos, el cantante publicó un mensaje en Twitter negando categóricamente los señalamientos.

El cantante rompe el silencio

Este día, el compositor concedió una entrevista con el programa de espectáculos "Ventaneando" en donde, de nueva cuenta, negó las acusaciones y reiteró que Frida Sofía necesita ayuda y a su abuelo.

Entre lágrimas, el vocalista confesó que desconoce el motivo por el que la hija de "La Reina del Rock" hizo los señalamientos: "No la he querido lastimar nunca", reiteró frente a todos los conductores.

Enrique Guzmán calificó como "injustos" los comentarios que realizó la cantante, pues apuntó que es la nieta a la que más quiere; al ser cuestionado sobre cómo actuará, el cantante señaló que no sabe qué hacer.

"La quiero ayudar. Necesita mucha ayuda, necesita a su abuelo. En mi vida le he tocado un pelo. No la he tocado nunca en mi vida", reiteró en la entrevista.

Niega que haya amenazado a su papá

Otra de las acusaciones que hizo Frida Sofía fue que su abuelito amenazó a su papá para que no le pusiera su apellido y llevara el "Guzmán"; en su replica, el cantante confesó que eso no es cierto, pues la decisión la tomó su hija, Alejandra Guzmán.

