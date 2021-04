“Ser el hermano de Belinda sí pesa”, asegura Ignacio Peregrin candidato a diputado federal en Benito Juárez

Esta mañana en entrevista con Adela Micha por la señal de El Heraldo TV, el candidato a diputado federal en Benito Juárez, Ignacio Peregrin Schüll, quien es más conocido por ser el hermano de la cantante Belinda, habló sobre su proyecto político y también confesó lo difícil que ha sido ser el hermano de la famosa cantante actual novia de Cristina Nodal.

En ese sentido Peregrin Schüll, confesó a Adela Micha, que a diferencia de su hermana el mundo de la “artisteada” no le interesó nunca, pues a lo más que estuvo cerca de ello fue cuando acompañaba a su hermana a sus presentaciones, pero él siempre fue más interesado por el lado empresarial y la política.

Si bien el cariño que existe entre el candidato a diputado y su hermana es muy grande, pues ambos suelen apoyarse mutuamente en cualquier cosa que estén realizando, Ignacio Peregrin, se sinceró y confesó que ser el hermano de Belinda “sí pesa”.

“Ser hermano de Belinda sí pesa”

Según reveló el candidato a diputado, una de las mayores situaciones en las que se ve reflejado el “peso” de ser hermano de Belinda, es justamente ahora que es candidato, pues muchas veces al explicar su proyecto político, las personas se desvía del tema para señalar que es el hermano de la cantante.

Sin embargo, para Peregrin, esto no le disgusta, pues él podría pasar horas hablando de su querida hermana, así como de sus proyectos políticos, pero sí confesó que cuando eso sucede debe esforzarse un poco más y hablar de su trabajo y propuestas como candidato.

Asimismo señaló que por este tipo de cuestiones es que no acostumbra a subir fotos con su hermana, para no afectarla con su trabajo, pues para el candidato es claro que política y farándula no van de la mano por lo que no deben mezclarse como lo han hecho otros proyecto en este periodo electoral.

Finalmente Ignacio Peregrin Schüll, dijo estar orgulloso de su hermana y del éxito que tiene, por lo que no es problema para el que lo nombren “el hermano de Belinda”, pues desde pequeño se ha acostumbrado a esas cuestiones, además de que respeta su carrera y a su vez ella la de él.

Pese a sus caminos distintos Belinda e Ignacio se apoyan en todo. FOTO: EPECIAL

