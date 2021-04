Hermano de Belinda se postula a diputado federal; la cantante dice estar muy orgullosa

Nacho Peregrín, quien es el hermano menor de Belinda, el pasado viernes se registró en la lista para ser considerado como candidato a diputado federal por la Ciudad de México.

El joven empresario de solamente 24 años inició el proceso para lograr obtener la candidatura para la diputación del distrito 15 que corresponde a la Alcaldía Benito Juárez para la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Hay que señalar que esta alianza electoral está conformada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

Este registro no se quedó de un lado, pues Belinda le dedicó a su hermano unas palabras mediante una historia en la red social Instagram.

En el mensaje se puede ver una foto del perfil en la plataforma de su hermanos, acompañado de la frase:”No sabes lo que me llena de orgullo leer esto, has trabajado tanto, he sido testigo de tu esfuerzo, dedicación y amor ¡Estoy muy orgullosa de ti! Eres un gran hombre lleno de empatía por los demás. Vamos con todo nachito.

Imagen de la historia de Belinda. Foto: Instagram

¿Quién es Nacho Peregrín?

El hermano menor de Belinda, Nacho Peregrín es empresario dueño de diferentes bares en México y Estados Unidos.

Cabe destacar que se ha mantenido fuera de los medios de comunicación, no ha mostrado interés de subir a un escenario musical o trabajar junto a la cantante.

Hay que destacar que durante el 2018, ayudó a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en busca de la presidencia que actualmente preside.

