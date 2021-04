Ángela Aguilar cambia de look opaca el rubio de Danna Paola y Belinda; ¡luce espectacular!

Ángela Aguilar enamoró a sus seguidores luego de compartir un clip en sus redes sociales en donde presume su nuevo y radical cambio de look; la talentosa artista aparece luciendo una espectacular melena oscura y va a contracorriente de las tendencias que han impuesto famosas como Belinda y Danna Paola, quienes han optado por los tonos dorados.

La cantante de 17 años derrochó belleza y estilo en la grabación que publicó este viernes en su cuenta de Instagram, en donde aparece luciendo un hermoso vestido color verde pistache, el cual resaltaba su nuevo look; la artista se dirige feliz a su público a quien invita a ver su nuevo video en YouTube, el cual corresponde al tema En Realidad:

“Estamos en un live porque ya va a salir mi canción e YouTube y en todas las plataformas digitales, y vean mi nuevo look, tengo nuevo look que van a ver en el nuevo video que acaba de salir. Va a salir mi video en 3 minutos en YouTube. En realidad vean este pelo, vean este outfit, estamos todo de verde porque el video justo eso es, una cosa de ‘me estoy enamorando’, En Realidad”, se escucha decir a una entusiasmada hija de Pepe Aguilar.

Una canción inédita dirigida a todos sus fans

Ángela Aguilar declaró en su grabación encontrarse muy emocionada a solo unos minutos de poder hacer público el video de su tema En realidad, además brindó a sus más de 5 millones de admiradores en Instagram algunos detalles acerca del proceso de producción de este material:



“Esta canción, me tardé mucho tiempo en grabar, en decidir qué grabar, estoy muy emocionada. Ok, antes de que escuchen esta canción díganme a quién se la dedican, en realidad me estoy enamorando y tal vez lo estabas sospechando. ¿De quién se están enamorado? ¿Quién está sospechando? Pueden estar enamorados de la vida, yo estoy enamorada de la vida,” declaró la sonriente y radiante artista.

“Cuéntenme porque yo en unos minutos me voy a escuchar el video de En Realidad. Los voy a dejar para que vayan a meterse a YouTube ahorita mismo. Esto muy emocionada, es mi primer canción inédita, mi primer acción sola. Básicamente inédita-solista,” concluyó la cantante. A solo siete horas de haber sido publicado en YouTube, el video ya supera las 175 mil reproducciones.

