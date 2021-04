Belinda: El día en que pensó en quitarse la vida ¿Fue por amor? | VIDEO

Desde muy pequeña, la cantante Belinda ha sido de las artistas más escuchadas, gracias a sus inicios como actriz en la pantalla chica en telenovelas infantiles como Amigos por Siempre y Cómplices al Rescate, para la mayoría de los millenials, la novia de Christian Nodal es de las más populares del medio artístico.

Sin embargo, no todo ha sido "miel sobre hojuelas" ya que para una entrevista con el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, Belinda abriría su corazón y compartiría uno de los sucesos más trágicos y lamentables de su infancia, ya que asegura que no disfrutó de su infancia plenamente gracias a su carrera artística.

Bullying

Para Belinda, los años de pre pubertad y adolescencia fueron los años muy difíciles, ya que todas las niñas la molestaban, ya que desde siempre le hacía bullying, "me decían que si yo era la de la novela, que si como Ana tenía poderes en ‘Amigos por siempre’ y que yo estaba loquita. Me decían muchísimas cosas que me molestaban".

Compartió que su famoso éxito "Sapito" siempre ke hacían burlas y bromas, al grado de que veían que le molestaban y le afetaban mucho, se aprovechaba de ello, razón por la cual ella tuvo muchos enfrentamientos con otras niñas de su edad, además de que ella defendía a las niñas que también sufrían burlas.

Suicidio

Cuando Adolfo Infante le cuestionó sobre el suicidio, ella confesó que en algún momento si pasó por su mente pensar en quitarse la vida debido a las constantes burlas y enfrentamientos con otras chicas que usaban su inseguridad para burlarse de ella, compartió que en varias ocasiones cuando era muy chica sentía tanta confusión.

"Cuando era más chiquita, decía: ya no quiero estar aquí, estoy muy triste, no encuentro una motivación y siempre pasaba algo que me hacía cambiar de parecer, disfrutar las cosas bonitas es un poco difícil, siempre tendemos a ver las cosas negativas de la vida y tenemos que aprender a disfrutar cada momento".

