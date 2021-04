Carlos Rivera es un prepotente, asegura fan: “Fue una DECEPCIÓN conocerlo”

Una joven tiktoker y hasta hace poco admiradora del cantante Carlos Rivera narró en un video la mala experiencia que tuvo el día que conoció al exintegrante de La Academia, luego que fue invitada a participar como público en la grabación del famoso reality show ¿Quién es la Máscara?, producido por Televisa.

La joven, de nombre Eva Ramírez, compartió en su cuenta de TikTok, lo que ocurrió aquel día en que estudiantes de su escuela , ubicada en el estado de Tlaxcala, fueron invitados por Televisa a participar como público durante la primera temporada del reality show, momento en que tuvo su primer y “decepcionante” encuentro con su ídolo Carlos Rivera:

“Yo no voy a decir que no está guapo, que no canta bien. La verdad es que sí, y es mi paisano pero resulta que aproximadamente hace dos años por parte de la escuela nos llevaron a la grabación de ¿Quién es la Máscara?’ Era la primera temporada y era la grabación del primer episodio y dentro del panel de investigadores estaban Yuri, Consuelo Duval, Adrián Uribe, Carlos Rivera y Omar Chaparro que conducía”, comienza a narrar Eva Ramírez en el video .

Carlos Rivera no quiso cantarle al público de "¿Quién es la máscara?"

De acuerdo con lo que narra Eva Ramírez, al llegar a Televisa todavía no tenía mucha idea de lo que iba a suceder, pero una vez que se encontraban dentro del set del programa, el conductor Omar Chaparro fue muy amable y puso a los investigadores a interactuar con el público invitado: “Omar Chaparro presentó a los investigadores y fueron entrando uno por uno y después, para convivir con el público preguntó de dónde éramos, pero desde que entraron, todos entraron con una actitud bien chida, pero él (Carlos) llegó un poco fresa,” explicó la tiktoker.

“Cuando Omar preguntó de dónde éramos gritamos bien emocionados que de Tlaxcala porque creímos que él se iba a emocionar también. Omar hizo un comentario a él, diciéndole, ‘aquí están tus paisanos. Cántales algo’, como para amenizar el ambiente”, sin embargo, el exintegrante de La Academia pareció incomodarse con la propuesta de Omar Chaparro.

Imagen de la tiktoker Eva Ramírez. FOTO: Especial

Eva Ramírez destacó que acto seguido Carlos Rivera se quedó callado, “hizo como caras y empezó el programa y en cada pequeña pausa Omar Chaparro trataba de involucrar al público con los investigadores y nos dijo a todos, ‘pídanle a Carlos Rivera que cante’ y todos muy emocionados comenzamos a pedirle que cantara”, relató en la grabación. Pero la sorpresa para todos los asistentes llegó tras escuchar la respuesta del artista:

Noticias Relacionadas Cynthia Rodríguez está más enamorada que Carlos Rivera y este mensaje lo demuestra

“Él nos dijo: ‘a esta hora ni Las Mañanitas, eh’ y no cantó absolutamente nada y de ahí no volvió a hablar para nada con nosotros”, explicó, y fue Yuri quien para aligerar la tensión que prevalecía en el ambiente se ofreció a cantar en su lugar; “todo muy cool. Adrián Uribe y Consuelo Duval también cada vez que podían hacían bromas con nosotros”, destacó al tiktoker, sin embargo reconoció que a partir de ese momento se desencantó por completo de su artista preferido.

mypr