Luis Miguel: Así fue el reencuentro en la vida real con Michelle Salas en el 2008

Ayer, se estrenó el tercer capítulo de Luis Miguel, La Serie, en el cual se pude ver el reencuentro del cantante con su hija Michelle Salas.

Sin embargo, se dice que en la serie no aparecieron las cosas como fueron en la vida real, ya que no coincide el año y detalles de dicho reencuentro.

Los hechos iniciaron en el año 2005, Michelle tenía 16 años. Apareció en la portada de la revista Quién, medio en el que declaró lo siguiente:

“Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel, cuando él sabe que existo… Michelle la hija de… es horrible que la gente se secretee a mis espaldas: ‘Mira, ahí va la hija de Luis Miguel’. Ya saben que soy hija de Luis Miguel, no se traumen…”.