El día que Luis Miguel negó haber tenido NOVIAS, ¿entonces qué fueron las mujeres con las que estuvo? | VIDEO

Luis Miguel es uno de los grandes referentes en la historia de la música en México, pero su vida no solo ha girado en torno a su carrera, sino que también se ha visto envuelto en una serie de polémicas a lo largo de su vida, mismas donde se han encontrado grandes mujeres a lo largo de su vida.

Desde joven, Luismi estuvo envuelto en relaciones con grandes mujeres, mismas donde se habló que algunas serían su gran amor como Issabela o Maraiah Carey, con quienes tuvo una relación bastante larga y llena de momentos que quedarán para siempre en la memoria de los fans del "Sol de México".

Lo que sacó de onda a la prensa y a todo el mundo cuando en una conferencia de prensa el interprete naturalizado mexicano confirmó que él no tenía novia, es más que no conocía esa palabra, ya que no está dentro de su vocabulario.

El momento que negó haber tenido novia

Luis Miguel estaba en Madrid en el Casino de España cuando se le cuestionó sobre una novia, a lo que el cantante contestó de una forma especial, misma que sacó de onda a propios a extraños, ya que negó conocer el significado de esa palabra, es más dijo que no estaba familiarizado con eso.

Dentro de la declaración aceptó que además de no tener en su lenguaje la palabra "novia", "El Sol de México" aseguró que otra de las palabras que no tiene en su radar era la de matrimonio, por lo que le dejó claro al mundo que sería el soltero más codiciado del momento por un rato más.

Cumplió su promesa

Desde ese momento, Luis Miguel corroboró su mensaje, ya que con más de 50 años, Micky no se casó, pero las mujeres, los romances y la infinidad de polémicas en torno a este tema siempre han estado y estarán presentes en la vida de uno de los mejores de todos los tiempos.

Luis Miguel niega conocer la palabra novia pic.twitter.com/Jgf6KjYIdt — Lo + viral (@VideosVirales69) April 26, 2021

dza